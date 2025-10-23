Luego del fallecimiento del joven alférez PNP, Jhordy Stainer Escobedo Mori, de 24 años, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, comunicó que los peritos de criminalística se encuentran recolectando evidencias científicas y balísticas con el fin de esclarecer las circunstancias precisas del crimen.

En ese sentido, el mando policial explicó que, aunque aún es temprano para formular hipótesis sobre el presunto asesinato, ya se están manejando diversas líneas de investigación, todas bajo la supervisión del Ministerio Público.

Escobedo Mori fue asesinado durante el segundo día del Estado de Emergencia, mientras se encontraba en su vehículo con su pareja. Aunque ella intentó llevarlo a un centro médico, ya era demasiado tarde, pues no resistió.

Investigación del alférez: arma hallada con signos de disparo y defensa

Durante la intervención, los investigadores encontraron el arma del alférez fuera del vehículo, con signos de haber sido disparada. Según Arriola, la pistola tenía el cerrojo hacia atrás, indicando que pudo haber sido utilizada en un intento de defensa.

Sin embargo, subrayó que los exámenes químicos y balísticos determinarán si el oficial disparó su arma. Asimismo, la posición del cuerpo y la ubicación del arma serán fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos.

Descartan robo como móvil principal en muerte de alférez

El comandante general también confirmó que los objetos personales del alférez se encontraban intactos, lo que disminuye la posibilidad de un robo como móvil principal.

También indicó que el testimonio de la pareja del agente, presente en el lugar, y los relatos de los testigos serán comparados con las pericias forenses.

“Estamos en las etapas iniciales, y cada hipótesis debe estar respaldada por pruebas técnicas y científicas”, afirmó.

General Arriola asegura total apoyo a la familia del oficial

Finalmente, el general Arriola lamentó la pérdida del joven oficial, quien tenía dos años de servicio, y transmitió las condolencias institucionales a su familia, asegurando que el caso será investigado con transparencia.

“Cada vez que cae un policía, se renueva nuestro compromiso de dar con los responsables”, subrayó, para luego indicar que la PNP brindará el apoyo correspondiente a los deudos.