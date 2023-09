La necesidad lo llevó a descargar un aplicativo en el que podía prestarse dinero. Sin embargo, lo que en un primer momento parecía una solución, terminó siendo su infierno. Y es que un padre de familia denunció amenazas y extorsión por demorarse en sus pagos.

“Les digo que me den unos días más, que sí les voy a pagar. Como siempre les estoy pagando, pero no. Me dicen que pague en la tarde, a las dos horas o me dan diez minutos. ‘Queremos ver tu recibo sino comenzamos a mandarle avisos a todos tus contactos’, me dijeron”, contó la víctima a América Noticias.

El denunciante comentó que el último 30 de agosto debía pagar 1800 soles. Sin embargo no pudo hacerlo. Entonces los intereses empezaron a subir exponencialmente y los mensajes intimidatorios se hicieron más constantes.

mira el video Amenazan a padre de familia por demora en pago de préstamo por aplicativo

La denuncia fue interpuesta ante la Policía Nacional del Perú, pero el padre de familia vive con la preocupación de que pueda pasarle algo o que lleguen a atentar contra su familia.

“Han jaqueado mi cuenta. Ellos agarran ubicación, mensajes de texto, redes. Se meten a las conversaciones que supuestamente nadie las puede ver”, agregó tras señalar que empezaron a enviarle mensajes a sus contactos.