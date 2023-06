Un grupo de padres de familia denunciaron que sus hijos son agredidos física y psicológicamente en el colegio Horacio Zeballos Gámez, ubicado en San Juan de Miraflores. Las acusadas de las agresiones son una maestra de inicial y la directora.

“Mi hija ha tenido una agresión física la semana pasada. Yo hice la denuncia tanto en la UGEL como en la comisaría del sector para que siga el proceso”, comentó el padre de una menor afectada a Latina Noticias.

El señor Julio también indicó que su hija pasó por médico legista y que, pese a no tener un resultado completo, se detalló que existen “daños a la integridad física”. Agregó que semanas atrás su niña presentaba lesiones y que, inicialmente, pensó que eran por temas de juegos entre los estudiantes.

Sin embargo, la menor habría manifestado que fue la profesora Karla Fajardo Cabrera quien la lastimó porque “estaba haciendo travesuras”. Esta confesión fue grabada en un audio por la madre de la alumna.

A la par, otra progenitora denunció que la directora del centro educativo, quien responde al nombre de Luz Esther Andrade Ramos, maltrata psicológicamente a los niños. Además, mencionó que cuando quiso aclarar el tema, la autoridad no quiso atender a la madre y todo quedó grabado en un video.

“Yo vine a reclamarle de otra cosa, pero me enteré de que la directora lo estaba maltratando a mi hijo. Yo pasé con la directora para saber por qué estaban pasando esas cosas. La directora me dijo: ‘Yo no tengo por qué hablar contigo’”, contó la señora al mencionado medio.