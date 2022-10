Pamela Cabanillas, la joven que estafó a miles de personas con la venta de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, afirmó que se entregó a las autoridades europeas, pero fue liberada debido a que no tiene una orden de captura de la Interpol.

En diálogo con Panorama, Cabanillas Sánchez indicó que en España las autoridades le informaron que solo cuenta con una alerta azul en Interpol y que en ese caso se requiere que solo informe de su paradero. Según su versión, eso mismo ocurrió en el consulado peruano.

“No me aceptaron las autoridades europeas, me dijeron que no tengo una orden de captura, que solamente tengo una alerta azul para saber mi ubicación”, expresó.

“Me llevaron, me tomaron una foto, me hicieron grabar un video, me tomaron huellas dactilares, preguntaron dónde vivía. Al rato me dijeron que no tengo ninguna orden de captura y me botaron de la dependencia policial”, agregó Pamela Cabanillas.





“No estaba mi nombre dentro de los mas buscados. Me dijeron que no había nada contra mí, después a los dos días me acerco al consulado peruano y también me dijeron que solamente es una alerta azul, que querían saber mi ubicación, me pidieron mi número telefónico, se los brindé y de ahí también me soltaron”, manifestó.

Por otra parte, remarcó que dentro de sus “opciones” está regresar al Perú y entregarse a las autoridades, pero depende de que consiga dinero para comprar su pasaje. Aseguró que, actualmente, no cuenta con el dinero.

“Sí me ha pasado la posibilidad de ir a la cárcel, asumir mis errores, como lo cometí”, agregó.