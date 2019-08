Panamericanos 2019: roban equipos a periodista en centro de prensa de la Videna

Este miércoles, en medio de las competencias deportivas de los Juegos Panamericanos 2019, los equipos de filmación de un periodista extranjero fueron sustraídos del área de prensa de la Villa Deportiva Nacional (Videna).

La víctima es Juan Pupiales, un periodista colombiano que trabaja para el canal de noticias francés France 24. En su cuenta de Twitter detalló que el sujeto sacó los equipos de los lockers del centro de prensa de la pista de atletismo.

Una foto compartida por el mismo reportero muestra al presunto delincuente saliendo con una mochila en el hombro. “Tiene acreditación y la estamos intentando encontrar”, menciona Pupiales.

Esta persona sacó mi equipo de los lockers del centro de prensa de la pista de atletismo de la Videna. Tiene acreditación y la estamos intentando encontrar, por favor difundir. pic.twitter.com/CS4JJXOnBn — Juan Pupiales (@jdpupiales) August 7, 2019

Señaló que el sujeto llegó con la intención de robar pues no hay cámaras en el área de casilleros.“A esa persona le pido por favor que no borre el material del disco duro. Son horas de grabación de un reportaje sobre el surf en Perú, eso no tiene valor”, indicó.

- En investigación –

El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos (Copal) confirmó a El Comercio que el robo ocurrió en el interior de la zona reservada para la prensa. Se trata de una mochila que contenía un equipo de filmación que fue sustraído en el Estadio Atlético.

Respecto al caso, la organización señaló que mantiene comunicación y coordinación con la víctima del robo y las autoridades policiales. Al respecto, fuentes de la Policía Nacional indicaron que la seguridad dentro de las instalaciones de las sedes no es parte de sus competencias. El caso se encuentra en investigación.