En horas de la madrugada del último miércoles, una pareja de esposos fue detenida en sus viviendas ubicadas en Villa María del Triunfo luego de haber sido sindicados como integrantes de la banda criminal ‘Los pedófilos de Valle Alto’. Agentes de la División de Investigación de Alta Tecnología (Divindat) identificaron a Miguel Ángel Rubio Alvarado, de 35 años, y a Flor María Panibra Baez (36), como los autores de diversos videos con contenido de pornografía infantil que eran distribuidos en el internet.

Al momento de la detención, la policía rescató a cinco menores de edad. De ellos, ninguno supera los 10 años. La intervención se realizó en dos domicilios en simultáneo. El primero, correspondiente a Flor María, estaba en la zona de Vallecito Alto. En tanto, el de Miguel Ángel, en la zona de José Carlos Mariátegui. Los investigadores aún están por determinar el grado de parentesco de los menores rescatados, pero se presume que son sus hijos y sobrinos.

Traslado del detenido Miguel Ángel a las instalaciones de la Dirincri.

“Las imágenes que tenemos nosotros como medios de prueba determinarán si son ellos o no. Tiene que haber una pericia técnica para que se acredite fehacientemente que ellos son los menores de edad que han sido maltratados sexualmente”, declaró el jefe de la División de Investigación de Alta Tecnología, coronel PNP Luis Huamán Santamaría.

La investigación en contra de ‘Los Pedófilos de Vallecito Alto’ inició en noviembre de 2023. El jefe policial informó a El Comercio que preliminarmente se detectaron ciertos correos electrónicos donde se transferían imágenes de pornografía infantil hacia el extranjero. Luego de la más reciente captura e incautación de bienes, entre ellos algunos electrónicos, se podrá determinar quiénes eran los contactos de la pareja abusadora.

“Tenemos conocimiento que ellos vendían estas imágenes. Lo más aberrante de esta pareja es que han utilizado a menores incluso apegados a su círculo familiar”, indicó el coronel PNP Luis Huamán Santa María.

Coronel PNP Luis Huamán Santamaría, jefe de la División de Investigación de Alta Tecnología (Divindat).

Según la Divindat, existen hasta cuatro niveles de pedofilia. El primero corresponde únicamente a la persona que consume material pornográfico infantil. El segundo es quien intercambia dichos videos. El tercero es el que produce. El cuarto es el pederasta que produce, abusa de los menores y se graba en video. Precisamente esta pareja detenida cumple las características del cuarto nivel.

En Cifras Detenidos por la Divindat Durante el año 2022 se detuvo a 71 personas vinculadas al delito de pornografía infantil. En 2023 la cifra fue de 46 y 17 menores fueron rescatados. Lo que va del presente año, se ha capturado a tres personas y rescatado a 5 menores.

Los menores de su círculo familiar no serían sus únicas víctimas. La policía informó que ellos también habrían contactado a un niño vendedor ambulante para abusar de él al interior de un vehículo y grabarlo. No solo habría sucedido en una ocasión, sino en varias que quedaron registradas en videos que servirán como elementos probatorios. No se descarta que sean más las víctimas.

“La mujer, al verse sorprendida por el accionar policial al momento que irrumpieron en su domicilio, pretendió arrojar un teléfono a un balde con agua con la finalidad de destruir la evidencia. Ella fue intervenida y el equipo ha sido recuperado, está apto para ser sometido a una pericia”, declaró el jefe policial de la Divindat.

Durante el registro también se encontró la lencería que usaba la mujer en los videos de pornografía infantil, sábanas similares a las registradas en las imágenes, entre otros elementos.

Lencería que era usada por la mujer para grabar sus videos de pornografía infantil donde abusaba de menores.

La pareja detenida pertenecería a una red internacional de pornografía infantil, precisó la policía. El coronel PNP Luis Huamán Santamaría declaró que las acciones en contra de la pornografía infantil responden a una serie de trabajos de cooperación internacional, entre ellas la operación ‘Salvación’. Esta busca erradicar el abuso sexual infantil a través de la pornografía infantil.

“Los niños rescatados en VMT dependen de la unidad de protección infantil del Ministerio de la Mujer. Lógicamente viendo que ambas personas irán a un penal, van a determinar la situación legal de los menores”, informó el jefe de la Divindat.

Vigilancia

La Divindat de la Policía Nacional del Perú opera con diversas organizaciones internacionales que buscan combatir el abuso infantil y la pornografía infantil, entre ellos está el International Child Sexual Exploitation (ICSE) de la Interpol. Esta es una base de datos internacional que ayuda a identificar e intercambiar información entre investigadores profesionales sobre casos de abuso sexual de menores a través programas de comparación de imágenes y vídeos. Esto ayuda a establecer conexiones instantáneas entre víctimas, agresores y lugares.

“Cuando la Interpol, a través del ICSE, nos remite imágenes, debemos buscar uno a uno ciertas características, instrumentos y objetos para determinar si corresponder a autoría peruana. Luego debemos identificar quiénes son e iniciamos con un proceso de vigilancia. Tras reunir todos los elementos de convicción, se le solicita al fiscal que requiera la medida de detención preliminar y el allanamiento del inmueble”, dijo el coronel PNP Luis Huamán Santamaría.

El oficial también informó que el solo poseer una imagen de connotación sexual de un menor de edad, constituye al delito de pornografía infantil sin importar que la hayas compartido o no. Si ese material es difundido en redes sociales o intercambiado, la persona puede afrontar una pena de hasta 15 años de cárcel.

Más capturas

El último miércoles también se detuvo a Jony Luis Rojas Pillpe, de 39 años, en Ayacucho por el delito de pornografía infantil agravada. Durante el allanamiento de dos domicilios ubicados en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga (Ayacucho), se incautó un celular, dos laptops, un CPU y otros elementos.

Jony Luis Rojas Pillpe, de 39 años.

El jefe de la Divindat informó a El Comercio que Rojas Pillpe era docente y luego dejó ese rubro para dedicarse a la música. “Él fue detectado por el National Center for Missing & Exploited Children (Ncmec) intercambiando pornografía infantil”, detalló. El sujeto contaba con al menos 20 reportes en el Ncmec sobre su accionar criminal en redes sociales, donde integraba diversos grupos de intercambio de material entre pedófilos.