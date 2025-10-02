A pesar del paro de transportistas en contra las organizaciones criminales convocado para este jueves 2 de octubre, las extorsiones y asesinatos no perdonan. Y es que, en las últimas 72 horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha registrado varios atentados contra este sector que cada día se siente y se ve más desprotegido.

Para Héctor Vargas, vocero de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, el Congreso debe conformar una Unidad de Élite compuesta por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, cuyo fin sea “golpear” de manera articulada, al avance de la delincuencia que los aqueja.

Sicarios en el Callao

El pasado 30 de setiembre, en el Callao, extorsionadores atacaron una combi llena de pasajeros y dejaron como saldo un muerto y dos heridos. El ataque armado ocurrió en plena avenida Colonial.

Las víctimas fueron identificadas como el cobrador Jackson Gabriel Gámez Navarro (27), quien falleció en el acto, mientras que el chofer Pablo José Hernández Santana y José Daniel Hernández Vázquez fueron llevados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

La PNP sostiene se trataría de hasta tres bandas criminales que exigen diversos montos diarios.

Atentado a bus Vipusa en SJM

Ayer, miércoles 1 de octube, un bus de la empresa de transporte público de la empresa Vipusa fue baleado mientras realizaba su recorrido por el distrito limeño de San Juan de Miraflores. Esta compañía ya habría sido blanco de otros ataques armados en plena ruta.

Este último ataque se suma a la larga lista de atentados contra este sector.

Extorsionadores balean a conductor de bus en Villa El Salvador

Paro con incidentes en Puente Piedra y Carabayllo

Hoy más temprano, en Lima Norte, los choferes y cobradores que no acataron el paro fueron agredidos por sus compañeros de trabajo. En el distrito de Puente Piedra, las llantas de varias unidades de transporte fueron pinchadas. La PNP se apersonó y ayudó a los afectados que tuvieron que bajarse y caminar hacia su destino final.

Mientras que en Carabayllo, un grupo de manifestantes bloqueó durante la mañana la avenida Túpac Amaru, considerada una de las principales vías de ingreso y salida de Lima Norte. Se colocaron llantas, piedras y otros objetos en ambos sentidos de la carretera Panamericana Norte.