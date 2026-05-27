Desde la publicación de la investigación realizada por el equipo de Pasa en la Calle sobre Liliana Ynaba y Percy Bravo, a quienes casi 40 peruanos acusan de haberlos estafado con la venta de pasajes y paquetes turísticos, El Comercio ha tomado conocimiento sobre la existencia de nuevas víctimas. Al cierre de este artículo, cuatro personas se han comunicado con este Diario afirmando haber sido engañadas por la pareja bajo la misma modalidad.

Ante ello, resulta fundamental repasar lo narrado por el exabogado de la pareja, Armando Jesús Camarena Castellano, como parte del reportaje. El policía en retiro conoció a Percy Bravo en el año 2000, cuando ambos fueron destinados a la comisaría de San Martín de Porres. Durante esa época, el esposo de Ynaba fue comisario de dicha dependencia.

En respuesta a un pedido de acceso a la información pública enviada por El Comercio en marzo de este año, la Policía Nacional del Perú detalló que Bravo estuvo en actividad desde el año 1974 hasta el 2003, registrando 32 sanciones en su expediente.

Varios años después de haberse conocido y ya estando ambos retirados del cuerpo policial, Camarena asegura que Bravo lo contactó para pedirle que lo represente frente a una denuncia de estafa presentada en su contra.

Documentos a los que pudo acceder El Comercio detallan que el caso se desarrolló durante el 2019.

La acusación señalaba tanto a Bravo como a Ynaba y dos de sus hijas, de haber “vendido terrenos en Chancay y Pisco a una familia, por un monto de 100 mil dólares”, detalló Camarena. El abogado aceptó representarlo y consiguió que la Fiscalía archive la investigación; sin embargo, él mismo reconoció ante El Comercio que la pareja había cometido el delito.

Los resultados de ese primer caso llevaron a que años más tarde, en el 2022, recurran nuevamente a él para pedirle que los represente ante una nueva denuncia. “Yo me hago cargo también de ese proceso y se archiva porque los demandantes habían hecho otro procedimiento, no era por esa línea”, señala.

Al ser consultado por el equipo de Pasa en la Calle si tras conocer los detalles de ambos casos consideraba que la pareja había estafado a sus víctimas, Camarena respondió que sí.

Las declaraciones de Camarena no solo demuestran que el accionar de la pareja ha sido recurrente, sino que también han conseguido aprovecharse de los fallos del sistema para no rendir cuentas ante la justicia. Esto último ha convertido su natural derecho de presunción de inocencia en una descarada muestra de impunidad que lleva años construyéndose.

La pareja ha conseguido aprovecharse de los fallos del sistema judicial para desarrollar cierta impunidad. / Lenín Tadeo / El Comercio

Pese a haber recurrido en dos ocasiones a Camarena, años más tarde el abogado terminaría haciendo una denuncia pública contra la pareja a través de sus redes sociales. “Esta pareja de esposos son estafadores (…) Los recomendé con la madre de mis hijos para adquirir pasajes aéreos y la estafó con más de 13 mil soles”, escribió en una publicación de Facebook.

“La madre de mis hijos decidió no denunciarlos por la fe que profesa, pero yo no quise quedarme en silencio. Yo los había representado prácticamente gratis, no me pagaron ni el pasaje a las audiencias y a pesar de eso no dudaron en estafar a mi familia. Por eso, cuando usted me dice que tienen 37 víctimas, yo estoy seguro de que tienen muchas más, mucha gente más que ha sido estafada y ha preferido no denunciar”, asegura Camarena a El Comercio.