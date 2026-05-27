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Armando Camarena representó a la pareja en dos acusaciones por estafa en su contra.
Armando Camarena representó a la pareja en dos acusaciones por estafa en su contra.
/ Lenín Tadeo / El Comercio
Por Renzo Giner Vásquez

Desde la publicación de la investigación realizada por el equipo de Pasa en la Calle sobre Liliana Ynaba y Percy Bravo, a quienes casi 40 peruanos acusan de haberlos estafado con la venta de pasajes y paquetes turísticos, El Comercio ha tomado conocimiento sobre la existencia de nuevas víctimas. Al cierre de este artículo, cuatro personas se han comunicado con este Diario afirmando haber sido engañadas por la pareja bajo la misma modalidad.

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