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Resumen

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Confié en ella porque me la recomendó mi compadre. Le compré unos boletos para el viaje de mis sueños y nunca lo pude realizar. No creo poder recuperar mi dinero, ya todo está perdido. Yo le pagué 1.800 dólares. Yo invertí más de 12.000 dólares. En mi caso fueron 9.000 dólares. Todas estas frases son extractos de los múltiples testimonios que El Comercio recogió durante una investigación que inició a finales del 2024. En todos ellos se repite un mismo nombre: Liliana Fátima Ynaba Reyna. Y una misma acusación: “ella me estafó”.

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