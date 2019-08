PASO a PASO: Adolfo Bazán y una orden a última hora para que no salga del país

Si el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez hubiese llegado ayer a tiempo al aeropuerto Jorge Chávez, no habría tenido ningún impedimento legal para abordar su vuelo hacia Ecuador, a pesar de que cuenta con varias denuncias de abuso contra mujeres. Pero su suerte fue otra: llegó tarde y no pudo viajar.



Las cámaras de seguridad del edificio donde vive, en Surquillo, registraron que a las 3:43 a.m. Bazán subió a un automóvil para dirigirse supuestamente al aeropuerto. Su vuelo estaba programado para las 6:30 a.m.

El abogado pasó los controles migratorios sin inconvenientes, pero llegó a la sala de embarque cuando el avión estaba a punto de despegar con destino a Quito.

El personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones del aeropuerto lo retuvo unos minutos para reconfirmar con la Policía de Requisitorias que Bazán no tuviese impedimento de salida.

El rostro del abogado no les era ajeno. “Panorama” y “Día D” habían difundido informes sobre las denuncias en su contra. Pero la policía les indicó que Bazán sí podía irse del Perú porque el Poder Judicial no había emitido ninguna orden en su contra.

Latam informó que Bazán no compró otro pasaje y que se iban a reservar el derecho de embarque de aquellos pasajeros que “puedan perturbar la tranquilidad de sus vuelos”. “Como empresa rechazamos todo tipo de violencia contra la mujer”, resaltaron en un comunicado.

Momentos en que Bazán salió del edificio donde vive en Surquillo, a las 3:43 a.m., para ir al aeropuerto.

— Tensión en la fiscalía —

La noticia de que Bazán pretendía viajar se conoció a través de RPP a las 7:20 a.m. A esa hora, los periodistas se dirigieron al aeropuerto, mientras la fiscal Ninfa Espinoza, de la Fiscalía Penal 28 de Lima, llegaba presurosa al Departamento de Investigación Criminal de Jesús María para recién disponer que la policía iniciara una investigación de manera preliminar a Bazán por el delito de violación a la intimidad.

El pasado 19 de agosto, la modelo Macarena Vélez lo había denunciado por haberse aprovechado de ella cuando estaba ebria en una discoteca. Según Vélez, la intentó besar, la grabó y le tomó fotografías que luego el sujeto subió a las redes sociales.

“Nosotros como policías recabamos toda la información de la denunciante [Vélez] y luego remitimos un informe a la fiscal, pero ella recién vino hoy [ayer] para abrir la investigación”, sostuvieron fuentes de la policía.

Llega al aeropuerto Jorge Chávez con su maleta roja para viajar a Quito, Ecuador. Su vuelo salía a las 6:30 a.m.

Este Diario solicitó una entrevista con la fiscal, pero no hubo respuesta. El abogado Iván Meini explicó que ella pudo pedir el impedimento de salida del país de Bazán, siempre y cuando haya contado con algunos indicios de la comisión del delito, pero no lo hizo.

El tiempo pasaba y la presión era mayor. Bazán seguía sin ninguna orden judicial que impidiese su salida del Perú. Finalmente la fiscal Giannina Luna, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer, solicitó, de oficio, al Poder Judicial que dispusiera el impedimento de salida por 15 días. “Ha sido valiente. A ella no le correspondía, pero lo pidió”, dijo una fuente.

Pasando los controles migratorios, donde se confirma que no tiene impedimento de salida del país.

– ¿Por qué salió de la cárcel? –

Adolfo Bazán estuvo preso, preventivamente, en el penal de Lurigancho durante cinco meses acusado del delito de violación sexual en agravio de Jhoselin Trauco. El Poder Judicial ordenó su internamiento a raíz de que la fiscal de la Fiscalía Penal 46 de Lima lo solicitó, pero salió en libertad con comparecencia restringida.

El domingo “Panorama” difundió un video en el que se observa a Bazán, semidesnudo, forcejando a Trauco en el estacionamiento del edificio donde vive. La encerró en su automóvil, donde según Trauco, la violó. Luego, la agraviada salió tambaleándose y pidió ayuda en la calle a un patrullero de la policía, que no la auxilió a pesar de que ella, bajo los efectos del alcohol, decía que había sido violada.

“Un taxista fue el que me llevó a la comisaría a poner la denuncia. El patrullero, no”, declaró al programa. Este Diario solicitó información a la Policía Nacional del Perú sobre el accionar de los agentes del patrullero, pero no obtuvo respuesta.

¿Por qué salió libre Bazán? Según fuentes consultadas, la fiscal a cargo jamás lo acusó y el caso se archivó. Este Diario pidió información sobre el tema a la fiscalía, pero no tuvo respuesta.

Eliana Revollar, de la Defensoría del Pueblo, resumió el caso así: “Esto revela cómo el sistema de justicia conspira contra las víctimas”. La defensoría ha iniciado las investigaciones para hallar responsables.