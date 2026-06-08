El Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, detuvo a 26 presuntos integrantes de la organización criminal “La Nueva Alianza”, dedicados a actividades de minería ilegal. Además, incautaron armas de fuego de largo alcance. Las fuerza realizaron dos operativos tácticos contra la minería ilegal, en el sector denominado La Porfía, ubicado en la provincia de Pataz, dentro de la región La Libertad.

Ambos operativos se planificaron tras recibir informes por los servicios de inteligencia, que indicaban que en dicha zona operaba la organización criminal “La Nueva Alianza”, dedicados al acopio de armamento y al control de actividades mineras informales.

La primera fase del operativo, denominada “Centinela de Hierro”, inició a las 05:00 a. m. del sábado 6 de junio. Agentes de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), junto a efectivos de las unidades policiales Grecco y Dinoes, allanaron un inmueble rústico situado en la parte baja del sector La Porfía, donde se resguardaban presuntos integrantes de la red delictiva.

En este primer operativo, se detuvo a 17 personas y se confiscó dos fusiles de asalto AKM calibre 7.62, dos fusiles R15, una pistola automática, cargadores abastecidos, chalecos tácticos y miles de cartuchos de diversos calibres.

En un segundo operativo, las autoridades detuvieron a 17 personas y confiscaron dos fusiles de asalto AKM calibre 7.62, dos fusiles R15, una pistola automática, cargadores abastecidos, chalecos tácticos y miles de cartuchos de diversos calibres. Foto: X/Ministerio de Defensa

Posteriormente, a las 3:30 p. m. del mismo día, según información del Ministerio de Defensa, los agentes detectaron el desplazamiento sospechoso de una camioneta con ocupantes armados que cruzó el control vial de la carretera Pueblo Nuevo–Yalen. El vehículo se dirigió hacia una vivienda cercana a la bocamina conocida como Camilo Villalva.

Personal del Cupaz, en coordinación con la comisaría PNP de Alto Pataz, estableció un perímetro de seguridad en los alrededores del inmueble. Al notar la presencia de un dron de vigilancia aérea, los sospechosos intentaron dispersarse y escapar del terreno, pero fueron neutralizados por el cerco terrestre de los agentes.

Este segundo operativo logró el arresto de otras nueve personas presuntamente vinculadas a la misma red de minería ilegal. Por último, se incautó dos fusiles modelo AR-15, una subametralladora Mini Uzi modificada y municiones adicionales de distintos diámetros. Todo quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones de ley.