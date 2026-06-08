Resumen

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El Comando Conjunto confiscó un arsenal compuesto por dos fusiles de asalto AKM calibre 7.62, dos fusiles R15, una pistola automática, cargadores abastecidos, chalecos tácticos y miles de cartuchos de diversos calibres. Foto: Ministerio de Defensa
El Comando Conjunto confiscó un arsenal compuesto por dos fusiles de asalto AKM calibre 7.62, dos fusiles R15, una pistola automática, cargadores abastecidos, chalecos tácticos y miles de cartuchos de diversos calibres. Foto: Ministerio de Defensa
Por Redacción EC

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