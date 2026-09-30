Este miércoles 30 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Raúl Alfaro Alvarado, excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre agosto de 2022 y marzo de 2023, quien detuvo al entonces presidente Pedro Castillo luego del golpe de Estado del 7 de diciembre. En las diligencias judiciales posteriores, Alfaro sostuvo que actuó de inmediato al constatar la comisión de un delito flagrante.
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