Alrededor de las 3 de la mañana de hoy, lunes 25 de de mayo, sujetos desconocidos dejaron una granada de guerra y un mensaje de amenaza frente al penal Castro Castro, ubicado en Los Sauces LT J4, distrito de San Juan de Lurigancho.

América Noticias indicó que la misiva está dirigida al interno José Carlos Rodríguez Fernández, alias ‘Chom’, de 38 años, recluido en el pabellón B.

“Continúan extorsionando a las empresas de transporte, porque sabemos que tienes celular en el pabellón y el INPE te protege, por eso vamos a volar el penal por tus abusos adentro y afuera”, firma ‘La Federación’.

Agentes de la comisaría de Canto Rey y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar para cercarlo y proceder con la desactivación del artefacto explosivo.

Alias ‘Chom’ y sus delitos

Según las autoridades, ‘Chom’ es el cabecilla de la banda criminal ‘Los amigos del sur’ causando zozobra en Lima Sur, en especial, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Lurín y Pachacámac. Él extorsionaba a cerca de 15 empresas de transporte cobrándoles una cuota inicial de “inscripción” entre 15 a 20 mil soles y luego 5 soles diarios.

Además, la tesis fiscal precisa que también extorsionaría a comerciantes.

¿A quién llamar en caso de delito?

Si necesitas denunciar un delito o reportar una emergencia en Perú, comunícate inmediatamente con la Central de Emergencia 105 de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cabe señalar que el pasado 29 de abril, el Gobierno del presidente José María Balcázar prorrogó por 60 días, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.