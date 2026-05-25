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Personal de UDEX llegó al recinto para activar los protocolos de serguridad. Foto: América Noticias
Personal de UDEX llegó al recinto para activar los protocolos de serguridad. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Alrededor de las 3 de la mañana de hoy, lunes 25 de de mayo, sujetos desconocidos dejaron una granada de guerra y un mensaje de amenaza frente al penal Castro Castro, ubicado en Los Sauces LT J4, distrito de San Juan de Lurigancho.

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