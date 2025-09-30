Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, señalado como el autor intelectual del triple feminicidio en la ciudad argentina de Florencio Varela, fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras se escondía en un camión en Pucusana, al sur de Lima.

Valverde Victoriano, de 20 años, es acusado de ser cabecilla de una banda criminal que está detrás de la muerte de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), cuya previa tortura fue transmitida a un grupo cerrado a través de redes sociales.

Según imágenes difundidas, serían miembros de la División de Investigación Especial (DIVINESP) de la PNP la que finalmente aprehendió al delincuente en el distrito sureño de Lima Provincia.

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en reaccionar a la captura de ‘Pequeño J’, destacando la labor de las autoridades peruanas "por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen“, en referencia a la detención horas antes de Matías Agustín Ozorio, señalado como el número 2 de la organización acusada de la muerte de las jóvenes en Florencio Varela.

"La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’ en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga“, concluyó la titular de Seguridad en un mensaje compartido en X.

Tras celebrar la detención del señalado cómplice de asesinato de Brenda, Morena y Lara en la ciudad bonaerense, Bullrich dijo que se está trabajando junto a la Interpol para la “extradición a la Argentina (de Ozorio) para hacer frente a la Justicia por el triple crimen”, lo que indicaría que el cabecilla de la banca criminal también correría la misma suerte.

