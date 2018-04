Peter Ferrari: la reacción del dueño de notaría allanada [VIDEO]

Esta madrugada el Ministerio Público y la Policía Nacional allanaron 29 inmuebles de San Isidro y La Molina, vinculados a la investigación por lavado de activos en contra de Pedro Pérez Miranda, más conocido como 'Peter Ferrari'.



En este proceso se intervino la notaría Jorge Velarde Sussoni, cuyo dueño reaccionó indignado por la intervención de su oficina. “Es mi oficina y yo tengo el derecho de estar allí”, dijo entre gritos Velarde Sussoni.

Durante su arribo a la notaría, y aún dentro de su auto, declaró a la prensa que no que notificado por las autoridades. “Que hayan hecho una o dos escrituras por medio de un estudio de abogados no quiere decir que tengan que tomar mi oficina. Yo no tengo ningún vínculo con ellos”, recalcó.

Velarde Sussoni indicó que su notaría colabora con el Ministerio Público desde hace cuatro años y ha entregado todos los documentos legalizados por su despacho.

Vale recordar que Pedro Pérez Miranda se encuentra en prisión preventiva por por 18 meses, luego de ser capturado en enero del año pasado. Es investigado por sus vínculos con el narcotráfico y la minería ilegal.