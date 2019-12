Una muchacha de 19 años denunció el pasado martes 3 que, a través del Facebook, una adolescente de 16 años la captó a través de las redes sociales y la citó en el centro comercial Plaza Norte, para luego ser violada. La amistad entre ambas habría surgido dos meses atrás porque las dos son fanáticas de la banda coreana BTS.

►Plaza Norte: fiscalía abrió investigación preliminar por presunta violación a joven

►Plaza Norte dice que colabora con la Policía sobre denuncia de presunta violación en centro comercial

La policía no ha tenido acceso al celular de la denunciante, por lo tanto no se ha confirmado si esa amistad surgió o no. También se desconoce la verdadera identidad de la persona que la captó. No se sabe si es mujer o un hombre que se hizo pasar por mujer.

Hasta el momento, la policía no encuentra a los supuestos culpables. Los policías a cargo de la investigación sostienen que la muchacha y su familia no colaboran en la indagación del caso, pero, la familia afirma que sí ayudan en las indagaciones. No se sabe quién tiene la razón.

Mañana viernes, la adolescente será interrogada a través de la cámara Gesell con presencia de la psicóloga del Ministerio Público, los policías a cargo del caso y de los representantes de la Fiscalía Especializada contra la Violencia a la Mujer. Según fuentes, tanto del Ministerio Público como de la Dependencia de Investigación Criminal de Independencia, el caso aún es materia de investigación y no pueden pronunciarse.

“Estamos recabando información. Una denuncia de violación es un tema delicado. No se pueden dar declaraciones anticipadas”, sostuvo una fuente del Ministerio Público. Lamentablemente, hasta la fecha no se han podido visualizar las cámaras de seguridad de la cafetería del Starbucks, donde, según la denuncia, se habría encontrado con un amigo de la adolescente que la habría captado. La presunta víctima asegura que se llama “Marcos”. Hasta el momento no se sabe su verdadera identidad.

Los videos proporcionados no han podido ser visualizados por una falla en el formato en el que fueron grabados.

El examen de medicina legal arrojó que la presunta víctima, quien dijo que fue dopada, solo sufrió golpes extra genitales. ¿No fue violada? Tanto fuentes de la fiscalía como de la policía indicaron que es apresurado, aún, sacar conclusiones del caso. El Ministerio de la Mujer brinda apoyo psicológico a la presunta víctima.

En los últimos días, Alberto Meiggs decía a los periodistas que era hermano de la presunta víctima, pero más bien sería un amigo de su hermano, que, según él, se preocupa mucho por ella. La familia espera que se haga justicia.