Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue asesinado de varios disparos frente a su esposa e hija en la Plaza San Martín, ubicada en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió cerca a las 10 de la noche de ayer, jueves 14 de agosto, en medio un ola de violencia que abarca a todo el país y parece no tener fin.

La víctima identificada como Jesús César Martínez Urbano se encontraba sentado en una banca junto a sus seres queridos cuando según testigos, su victimario que iba a pie se acercó y le disparó hasta en tres oportunidades para luego huir a bordo de un vehículo que lo esperaba en la avenida Nicolás de Piérola.

Ante los gritos desesperados de su pareja y de personas que estaban en el concurrido lugar, el venezolano fue llevado de emergencias al hospital Dos de Mayo con la ayuda del personal de Serenazgo, sin embargo, ya en el centro de salud murió debido a la gravedad de sus heridas.

Al lugar del crimen llegó personal de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes cercaron la zona para iniciar las investigaciones de rigor.

Se espera que las imágenes reveladas por las cámaras de seguridad de la zona a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ofrezcan más detalles de este violento crimen.

Crimen por drogas

Latina indicó que la mujer que estaba a su lado sostuvo que una banda criminal dedicada a la venta de drogas habría sido la causante de este ataque, pues su pareja se negó en varias oportunidades a microcomercializar con ellos. La PNP precisó que se trataría de un ajuste de cuentas.

¿A quién llamar durante una emergencia?

Si eres testigo o víctima de una emergencia, no dudes en llamar al 105 que es la Central de la Policía Nacional del Perú. También al sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

Asimismo, se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.