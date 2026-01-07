La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un prófugo internacional que era buscado por la Interpol por su presunta implicancia en un doble homicidio ocurrido en Chile. La intervención se realizó tras un operativo coordinado que permitió ubicar al sospechoso, requerido por la justicia del país vecino por delitos graves.

Según información policial, se trata de Eduardo Napuri Sarrin, de 18 años, señalado como un presunto sicario implicado en el asesinato de dos ciudadanos peruanos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Los crímenes son investigados por un juzgado chileno desde agosto de 2025, bajo los presuntos delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de armas de fuego.

El coronel Wellington Gómez, jefe policial a cargo del caso, indicó que el detenido es natural de Carquín, en la provincia de Huaura, y que residía en Chile desde los cinco años. De acuerdo con la investigación, una de las víctimas fue Wilfredo Inocencio Flores Allende, asesinado el 6 de agosto del año pasado, mientras que la segunda fue identificada como Percy Medina Rodríguez.

Tras su captura, el joven fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad para cumplir con diligencias complementarias, mientras se espera la llegada de una comitiva de la Interpol Chile, que se encargará de su custodia y posterior traslado al país sureño.