PNP detuvo a “Las hienas de Cañete” por extorsionar a empresario |VIDEO

Agentes de la Comisaría de Cañete capturaron a dos supuestos miembros de la banda delictiva “Las Hienas de Cañete”, que eran acusados por un empresario de extorsión agravada. La intervención se produjo en las inmediaciones de la antigua Panamericana Sur con dirección a la Carretera Cochahuasi - San Vicente, en Cañete.



El denunciante grabó a los sujetos cuando le llamaron para exigirle dinero a cambio de no hacerle daño ni a él ni a su familia. "Queremos tu apoyo", le dijeron los extorsionadores al teléfono. "Queremos dinero: S/. 50,000. ¿No tiene tu mujer una camioneta? ¿Qué tienes?", preguntaron.

Como la víctima les explicaba que el vehículo no era suyo, el delincuente lanzó la amenaza: "Escúchame lo que te voy a decir. Escúchame con atención. Me apoyas o te vas a arrepentir. Vas a ver las consecuencias hoy en la noche. La plata se hace, pero al ser querido no se le recupera". Y cortó.

A la siguiente llamada, el empresario les hizo creer que aceptaría, pero que podía entregarles solo S/. 2,000 en ese momento. El acuerdo era el siguiente: metería el dinero en un sobre metido y este lo escondería en una java de uvas. La java sería llevada a las 9:50 p.m. a la antigua Panamericana Sur, donde se realizaría la entrega.

Al ser avisada la PNP, esta montó una operación y fue al punto de encuentro a esperar a los extorsionadores. Quienes aparecieron para recoger el dinero fueron Daniel Fernández Velázquez, de 28 años, alias “Pantro”; y Tomás Jimy Rafael Asencio Hernández, de 36, alias “Loco Jimy”. Se encontraban a bordo de un Nissan verde oscuro de placa AER-371. En cuanto tomaron el dinero, los agentes los apresaron.

Después de revisarlos, les encontraron un trozo de papel donde habían anotado con tinta roja el nombre y teléfono de la víctima de extorsión, y los datos de su esposa e hijo.



Agentes de la Comisaría de Cañete capturaron a dos supuestos integrantes de una banda 'Las Hienas de Cañete' (Fuente: Difusión).

