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La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló la banda criminal “El Hampa de los Piratas”, dedicada a extorsionar a transportistas y comerciantes, en el marco de las acciones contra la criminalidad, informó el Ministerio del Interior (Mininter).
La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló la banda criminal “El Hampa de los Piratas”, dedicada a extorsionar a transportistas y comerciantes, en el marco de las acciones contra la criminalidad, informó el Ministerio del Interior (Mininter).
De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la red operaba desde inicios de este año y utilizaba aplicativos de mensajería para amedrentar a sus víctimas.
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A través de WhatsApp, enviaban imágenes y videos de armas, así como información personal, para exigir pagos que podían llegar hasta los S/100.000, bajo amenazas de atentar contra ellos o sus familiares.
Las intervenciones se realizaron en dos puntos del país. El primer operativo se ejecutó el 27 de marzo en el sector Vista Alegre, en Nazca (Ica), donde fue detenido Alberto Huamantumba. Durante la intervención se le incautaron cartuchos de dinamita, una cacerina con municiones y equipos de comunicación presuntamente utilizados en las extorsiones.
Al día siguiente, el 28 de marzo, la PNP llevó a cabo una segunda acción en el cruce de las avenidas El Bosque y Las Violetas, en el distrito limeño de San Martín de Porres. En este lugar fueron capturados los ciudadanos extranjeros José Aponte, alias “Crespo”, y Estefany Sosa, alias “Tefy”.
Como parte del operativo, los agentes incautaron 150 cartuchos de dinamita, una granada tipo piña, mechas con detonantes, iniciadores eléctricos, municiones y envoltorios de droga sintética conocida como “tusi”.
Los intervenidos serán investigados por los presuntos delitos de extorsión agravada, banda criminal, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de municiones y explosivos.
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