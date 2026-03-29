Resumen

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PNP desarticula banda “El Hampa de los Piratas” dedicada a extorsión de transportistas. (Foto: Mininter)
PNP desarticula banda “El Hampa de los Piratas” dedicada a extorsión de transportistas. (Foto: Mininter)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló la banda criminal “El Hampa de los Piratas”, dedicada a extorsionar a transportistas y comerciantes, en el marco de las acciones contra la criminalidad, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

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