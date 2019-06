PNP detiene a ex alcalde de Surquillo por presunta extorsión | VIDEO Gustavo Sierra, ex alcalde de Surquillo, se encontraba en un restaurante cuando fue abordado por detectives de la División de Investigación de Secuestros (Divise). Según la PNP, el ex burgomaestre extorsionaba a un empresario de San Juan de Lurigancho

(Foto: Ministerio Público) (Foto: Ministerio Público)