Aparecen más denuncias contra policía acusado de violar a venezolana

Una joven denunció públicamente que el sub oficial PNP JeanPierre Maldonado Ríos (24), acusado recientemente de abusar sexualmente de una ciudadana venezolana, la acosó y golpeó al no acceder a su acoso.



A través de las cámaras de América Noticias, la mujer indicó que el uniformado la perseguía constantemente e incluso la amenazó con su arma cuando fue ella le reclamó por los mensajes con contenido sexual que le enviaba.



“Cuando caminaba me rodeaba con la moto, me obligaba a subir a su moto que quería conversar conmigo. Me llamaba a mi celular y me decía que si no era para él, no era para mi marido tampoco”, contó la presunta víctima.



Pero el acoso no quedó ahí, según relató la muchacha, el efectivo continuó molestándola, incluso la amenazó con su pistola reglamentaria y la denunció por robo.Por esa acusación pasó una noche en el calabozo de la comisaría Los Olivos.



“Fue en 2016 cuando fui a reclamarle y me apuntó con su arma. Dijo que podía ‘sembrar’ a mis hermanos y que no pasaba nada”, agregó la muchacha.



Un equipo de América Noticias trató de conseguir la versión del suboficial acudiendo a su vivienda, pero este se encuentra no habido desde la denuncia pública de la ciudadana venezolana.