Los restos de Jhordy Stainer Escobedo Mori, de 24 años, asesinado dentro de su auto por presuntos sicarios la madrugada de ayer, miércoles 23 de octubre, son velados en su casa de Carabayllo y luego de algunas horas serán llevados a su natal Chachapoyas para darle el último adiós y ser enterrado.

La madre indicó a Buenos Días Perú que la pareja de Escobedo Mori, quien señaló fue obligada a bajar del vehículo por los delincuentes, hasta el momento no se ha acercado al velori.

“Ella lo llevó al hospital de Puente Piedra, pero no ha venido en ningún momento. Él decía que tenía enamorada, pero en realidad no sabía quién era, no las presentaba”, sostuvo al matinal.

En tanto, su hermano indicó que la muerte es muy confusa y espera que las autoridades continúen con las investigaciones de rigor para determinar las causas de este trágico hecho.

"