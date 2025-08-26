La PNP detuvo a ocho sujetos implicados en una presunta organización criminal que comercializaba pornografía infantil. (Foto: Andina / Referencial)
La PNP detuvo a ocho sujetos implicados en una presunta organización criminal que comercializaba pornografía infantil. (Foto: Andina / Referencial)
Redacción EC
En un operativo conjunto entre el y la llevado a cabo en la madrugada de este martes 26 de agosto en Lima y otras ciudades del Perú, se logró la captura de los integrantes de una organización criminal que comercializaba pornografía infantil a través de WhatsApp.

Según informó el fiscal provincial Edwin Velásquez a ‘América Noticias’, se intervino, mediante una orden del Poder Judicial a ocho personas que integrarían la banda denominada “Ventanilla Premium”.

Explicó que los integrantes de esta organización se dedicaban a captar personas para comercializar videos e imágenes de menores de edad a través de plataformas de mensajerías, como WhatsApp y Telegram.

“Formaban grupos y para obtener beneficios económicos, tenían que suscribirse los que consumían ese producto. (Solicitaban) en promedio por suscripción 20 o 25 soles (mensuales)”, detalló.

Además de los seis detenidos en Ventanilla y San Juan de Miraflores, se logró la captura de otros dos sujetos en las ciudades de Jaén e Iquitos luego de un trabajo de inteligencia.

El representante del Ministerio Público mencionó que a fines de febrero pasado una persona fue ingresada sin su consentimiento y tras descubrir el tipo de contenido que se ofrecía, denunció el hecho ante la Fiscalía de Crimen Organizado.

Lo llamativo del asunto es que tres de los detenidos viene siendo investigados por el presunto delito contra la libertad sexual, razón por la cual se indagará el estado de dichas indagaciones.

El fiscal refirió que se logró la captura de ocho de las nueve personas requeridas ante el Poder Judicial, quienes permanecerán detenidas por un plazo de 15 días.

