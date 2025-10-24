En el tercer día del estado de emergencia, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en Ancón a Pablo Cesar Heredia Heraldo, alias “Pipo”, presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Michis de Ventanilla’. En su amplio prontuariado contaba hasta nueve cadenas perpetuas.

Durante el operativo contra la criminalidad, alias ‘Pipo’, que fue detenido en su vivienda, en un primer momento se puso resistencia, sin embargo, logró ser reducido por los agentes del orden y trasladado a la sede de Dirincri en la avenida España, en Breña.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Lima Norte lugar de operaciones

América Noticias indicó que este hombre y su red criminal operaría en varios distritos de Lima norte. Estarían relacionados a actividades como el sicariato, la extorsión y otros delitos violentos.

El matinal, además, indicó que ‘Los Michis’ están involucrados en el asesinato de un hombre en Ventanilla, quien habría sido torturado y grabado antes de ser ejecutado. Las imágenes se utilizaron como forma de amenaza y extorsión hacia otras víctimas potenciales.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú dispone de una Central de Emergencias operativa las 24 horas del día. Solo debes marcar al 105 para reportar si has sido víctima de un acto delictivo o se ha infringido alguna norma.

También están disponibles los números de WhatsApp 964 605 570 y 942 479 506. Asimismo, puedes acudir directamente a la comisaría de tu distrito para presentar la denuncia correspondiente.