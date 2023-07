El ministro del Interior, Vicente Romero, explicó qué requisitos deben cumplir y quiénes formarán parte de la Policía de Orden y Seguridad, nueva categoría dentro de la estructura dentro de la PNP anunciada por la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.

En diálogo con el programa “Cuarto Poder”, el integrante del Gabinete Ministerial detalló que la creación de la Policía de Orden y Seguridad se da debido a que desde el 2002 hasta el 2022 han salido de la PNP un promedio de 52 mil agentes. “En el Perú faltan más de 50 mil policías”, expresó.

Además, indicó que los primeros integrantes de la nueva Policía de Orden y Seguridad serían los 7 u 8 mil licenciados que salen de las Fuerzas Armadas o jóvenes que cumplan los requisitos. Las exigencias de ingreso a dicha unidad serán las mismas de las escuelas de suboficiales y oficiales de la PNP.

Precisó que la Policía de Orden y Seguridad no tendrían las mismas funciones de los serenos, ya que portarán armas de fuego y podrán usar motos y patrulleros para vigilar las calles. No obstante, remarcó que no realizarán labores de investigación o administrativas. Recibirán un año de capacitación en distintos temas.

Romero que los miembros de la nueva unidad policial firmarán un contrato de tres años y que se puede prolongar por tres años más. Tendrán la posibilidad de postular a las escuelas de la PNP para convertirse en suboficiales u oficiales.