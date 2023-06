La Policía Nacional del Perú (PNP) detectó una nueva modalidad de estafa a las personas que desean viajar a destinos nacionales e internacionales a través de supuestas agencias de turismo.

MIRA AQUÍ : Independencia: Caso de la niña que falleció por supuesto reto viral en colegio podría dar un giro tras investigación de la Policía

“Punto Final” señaló que varios promotores de las empresas Aerotours Perú y Pachacútec Vacaciones on se ubican en los alrededores de zonas comerciales de San Isidro para ofrecer a los transeúntes participar en juegos a través de tarjetas con raspa y gana o tablet con aplicativos para presuntamente ganar pasajes aéreos y alojamientos en hoteles.

En el reportaje se hace énfasis en que las personas que participan en los juegos siempre ganan, lo cual es conocido como ‘gancho’. Luego, en la segunda parte de la estafa, los promotores de las supuestas agencias de turismo invitan a los ‘ganadores’ a hacer efectivo su premio en el local ubicado en la calle Las Orquídeas, en San Isidro.

Todas las víctimas coinciden en que al entrar al local les pidan mostrar sus tarjetas de crédito o de débito para presuntamente evaluar su capacidad crediticia. Sin embargo, lo que se hace en realidad es hacer el cobro de las membresías que, finalmente, es el objetivo de las empresas.

Precisamente, los denunciantes indicaron que las supuestas agencias de turismo les condicionan a adquirir la mencionada membresía para acceder a los paquetes de viajes gratis y descuentos en hoteles, restaurantes y sitios turísticos.

TE PUEDE INTERESAR: El Agustino: hallan restos de un hombre dentro de una bolsa de rafia | VIDEO

Sin embargo, las personas descubren a los pocos días que esa membresía, en realidad, no sirve nada, ya que no tienen convenios con ningún restaurantes. Cuando desean reclamar, los administradores de Aerotours Perú y Pachacútec Vacaciones on les señalan que no hay devolución de dinero, que el tema lo resolverá su área legal y que no tienen razón social.

“Cuando uno se da cuenta de que ha cometido un error, dice que quiere rescindir el contrato, bueno, (le dicen) que presente su reclamo, pero por si acaso le dicen: ‘nosotros nos quedamos con el 80%’. Entonces, a todas luces es una estafa. Esa publicidad es un gancho para que después pasen y se compren estas membresías”, manifestó el coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri.

REVISA AQUÍ: Barranco: cierran acceso al Puente de Los Suspiros tras derrumbe de casona

Ante ello, la Policía allanó los locales de ambas empresas y detuvo a varios extranjeros, en su mayoría colombianos. Precisamente en el informe periodístico se recalca que esta modalidad de estafa es traída de Colombia.