Un residente del hospital Edgardo Rebagliati del Seguro Social de Salud (Essalud) fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de presuntos tocamientos indebidos a una paciente del citado nosocomio situado en Jesús María.

La mujer de 62 años, cuya identidad se mantiene en el anonimato, contó que la noche del pasado jueves 23 de setiembre ocurrió el hecho cuando tenía que recibir atención médica porque llevaba días internada en el hospital Rebagliati debido a que fue operada en su brazo derecho.

“Con qué cara voy a mirar a mi familia. Me siento mal. Me comenzó a tocar y me dice ‘¿cómo está tu barriguita?’, y yo dije qué tiene que ver mi mano con la barriga, pero con una mano me iba tocando y con la otra se deslizó hasta mis partes”, narró la afectada para el noticiero América Noticias.

La paciente añadió que se percató que no es la única mujer que ya había denunciado al residente. “A mi compañera de cuarto que tiene 79 años la había manoseado. Le había hecho lo mismo. Que lo metan preso, que lo refundan. Imagínese, siendo residentes que haga esto No puede ser”, contó.

El matinal indicó, con base a información de la Policía, que el acusado es un hombre de 30 años y permanece detenido en la sede de la Depincri de Jesús María, para seguir con la investigación del caso. Por su parte, representantes del Ministerio Público acudieron al centro hospitalario para tomar las declaraciones de la afectada.

Essalud se pronuncia

El noticiero América Noticias difundió el comunicado de Essalud que se pronunció sobre la denuncia. Indicó que una vez tomado conocimiento del caso, las jefaturas de Enfermería, Guardia y Seguridad del hospital Rebagliati recabaron información de las pacientes, quienes señalaron como autor a un hombre.

“El hospital denunció lo sucedido tanto a la Policía Nacional del Perú como a la Fiscalía de la Nación, a fin de iniciar las acciones conforme a ley. Hoy, 28 de setiembre, las autoridades han procedido con la detención de un personal de salud del mencionado nosocomio, identificado con las iniciales J.V.L. (30 años), quien estaría involucrado en los hechos”, se lee en el pronunciamiento.

El Seguro Social remarcó que el hospital Rebagliati viene brindando todas las facilidades e información que requieran las autoridades para el desarrollo de las indagaciones. “De manera paralela ha dispuesto acciones administrativas internas, con el objeto de esclarecer los hechos y aplicar las sanciones a quienes resulten responsables”, afirmó.

