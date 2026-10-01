Tres adultos y un adolescente de 16 años intervenidos como presuntos extorsionadores de Los Injertos del Rímac. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Tres adultos y un adolescente de 16 años intervenidos como presuntos extorsionadores de Los Injertos del Rímac. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú detuvo en el Rímac a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal Los Injertos del Rímac tras un ataque contra una obra de construcción civil. Entre los capturados por ser presuntos extorsionadores figura un adolescente de 16 años.

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