La Policía Nacional del Perú detuvo en el Rímac a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal Los Injertos del Rímac tras un ataque contra una obra de construcción civil. Entre los capturados por ser presuntos extorsionadores figura un adolescente de 16 años.

Las autoridades identificaron a los adultos intervenidos como Jordan Salas Escobar, de 21 años, Miguel Nicolás Carrasco Mamani, de 33 años, y Sheyla Sonia Salas Escobar, de 29 años. El operativo se ejecutó en un inmueble del jirón Ezeta, dentro del sector de El Bosque.

Tres adultos y un adolescente de 16 años intervenidos como presuntos extorsionadores de Los Injertos del Rímac. (Foto: César Grados / @photo.gec)

En la vivienda intervenida se hallaron una pistola calibre 22 cargada con municiones y un arma de fuego hechiza con cartuchos de escopeta. Los efectivos decomisaron también paquetes con marihuana, un machete, tres cascos de motocicleta, una tablet y ocho teléfonos celulares.

Tres adultos y un adolescente de 16 años intervenidos como presuntos extorsionadores de Los Injertos del Rímac. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Tres adultos y un adolescente de 16 años intervenidos como presuntos extorsionadores de Los Injertos del Rímac. (Foto: César Grados / @photo.gec)

La policía confirmó la detención del conductor del vehículo que trasladó a los sujetos que realizaron los disparos. Este implicado admitió la recepción de mensajes e instrucciones de alias Criter, presunto cabecilla de la organización delictiva.

La Policía investiga a los cuatro intervenidos por los delitos de extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas. Todos los sospechosos quedaron a disposición de la División de Investigación de Extorsiones para las diligencias de ley.

Tres adultos y un adolescente de 16 años intervenidos como presuntos extorsionadores de Los Injertos del Rímac. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Las investigaciones señalan que esta red delictiva comete cobros de cupos en la zona desde hace cinco años. El menor retenido registra antecedentes por la comisión de robos y otros delitos contra la seguridad pública.

Supuestos autores de atentado contra la obra en el Rímac

Dos delincuentes provistos de armas de fuego realizaron seis disparos contra la obra ubicada en el cruce de las avenidas Marañón y Paita. Las cámaras de seguridad registraron el ataque y la ropa del agresor coincidió con las prendas halladas en la habitación de Jordan Salas Escobar.

Los integrantes de la banda dejaron una carta con amenazas extorsivas en la misma construcción días antes de efectuar el ataque a balazos. Los encargados del proyecto formalizaron la denuncia policial tras las constantes exigencias económicas que padecían en la zona.