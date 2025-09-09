En un megaoperativo realizado en San Martín de Porres y otros lugares, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a 24 integrantes de la organización criminal “Los D.E.S.A. II”, quienes extorsionaban a 10 empresas de transporte de Lima Norte. Entre los apresados está su cabecilla Alexis Barrios Martínez, alias “Jorman”, de 25 años y de nacionalidad venezolana.

Según la PNP, además figuran entre sus víctimas clínicas privadas, a cuyos dueños les exigían pagos de cupo bajo la modalidad de “mesada” o de lo contrario iban a atenter contra sus vidas.

Para la captura de Barrios Martínez se tuvo que cercar toda la cuadra para impedir que el hombre pudiera escapar. También se inspeccionó un auto de color negro que estaba en la entrada de la casa donde se le encontró junto a su pareja.

Intervención en provincias

Buenas Días Perú sostuvo que también en el operativo en simultáneo fue en el Callao, Arequipa, Tumbes y el penal de Huacho. Se incautaron tres armas de fuego, una granada de guerra y vehículos vinculados a la organización.

En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento de 50 cuentas bancarias que acumulan más de S/22 millones. Los delincuentes creaban empresas falsas para enviar dinero a Venezuela bajo la forma del ‘gota a gota’. Luego, el dinero reingresaba al Perú y así formaba parte de un esquema de lavado de dinero.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, supervisó el operativo y resaltó que las labores de inteligencia resultaron fundamentales para impedir la expansión de la organización criminal hacia otras regiones del Perú.

Extorsión en Perú

Las cifras de extorsión en Perú señalan que: entre enero y junio del 2024, hubo 3.826 denuncias, mientras que este 2025 la cifra llegó a los 5.735. Este Aumento se refleja en un total de 29 distritos. Cada 45 minutos se ha registrado una denuncia en Lima Metropolitana por este delito.