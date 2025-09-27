Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) terminó lesionado por fuego, luego de que le arrojaran un explosivo casero tipo molotov. Ello, durante la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso en el Centro Histórico de Lima.

El grave incidente ocurrió aproximadamente a las 7:00 p.m. de este sábado 27 de septiembre, en el cruce de la avenida Abancay con el jirón Áncash, muy cerca al Congreso.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El fotógrafo de El Comercio Jesús Saucedo captó la impactante escena. El fotoperiodista señala que el hecho ocurrió cuando los agentes buscaban evitar que cientos de manifestantes llegaran a la sede del Legislativo.

“Uno de los explosivos cayó cerca de un policía que terminó en llamas y resultó herido”, explica.

La PNP aún no ha informado sobre la situación de salud del agente afectado.

Agentes policiales intentaban dispersar a los manifestantes que buscaban llegar al Congreso. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec

Como se recuerda, desde las 5:00 p.m. se desarrolla la tercera jornada de protestas en el Centro de Lima, denominada “Marcha de la Generación Z”, a fin de expresar su rechazo a la ola de violencia delictiva que sacude el país.

Desde temprano los manifestantes se apostaron al frontis de la sede del Parlamento sin reportar conflictividad; sin embargo, al llegar la noche se registraron los primeros choques entre policías y los ciudadanos que protestan.

Reportan fuertes enfrentamientos en la protesta ciudadana de este 27 de septiembre. Foto: Jesús Saucedo / GEC

Además del policía herido, manifestantes han denunciado agresiones contra un adulto mayor y que la PNP ha disparado perdigones de goma dura contra el cuerpo. Uno de los heridos fue trasladado hacia el hospital Dos de Mayo tras recibir impactos de perdigones en el rostro.