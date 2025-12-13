La Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ejecutó un megaoperativo de control migratorio a más de 1.500 ciudadanos extranjeros en el distrito del Rímac y otras regiones al interior del país.
La acción se inició a las 4:00 p.m. del viernes, cuando se trasladó a diferentes grupos de intervenidos al cuartel policial Los Cibeles para detectar a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular o con requisitorias vigentes.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que, de las personas intervenidas, cerca de 700 ciudadanos ya habían sido verificados por Migraciones. En este grupo inicial, se detectó que 99 ciudadanos se encontraban en condición migratoria irregular. Adicionalmente, se identificó a otras 90 personas cuyo permiso de permanencia en el Perú estaba próximo a vencer.
Durante el desarrollo del operativo, las autoridades también detectaron a 49 ciudadanos extranjeros que contaban con requisitorias vigentes. Estos individuos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes. El procedimiento aplicado a los ciudadanos con estatus irregular o requisitorias podría derivar en su expulsión del territorio nacional.
El megaoperativo se ejecutó de manera simultánea a nivel nacional. La acción se llevó a cabo en Lima, Trujillo, Arequipa y otros lugares del país. El traslado de los intervenidos se realizó bajo controles de seguridad, utilizando buses, vehículos oficiales y, en algunos casos, unidades particulares hacia el cuartel Juan Benítez Luna.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el presidente de la República, José Jerí, supervisaron el operativo en el cuartel Los Cibeles. Álvarez afirmó que las medidas ejecutadas son proporcionales al problema de la inseguridad ciudadana que afecta al país. El ministro Tiburcio enfatizó que el objetivo es verificar la situación migratoria y aplicar la ley, señalando que no hay espacio para la irregularidad en el Perú.
