En un megaoperativo realizado en el distrito de Carabayllo, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción”, encabezada por Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, y que en su momento fue enemiga de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, encabezada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, ahora detenido en Paraguay. Un total de 10 personas fueron detenidas.

El coronel PNP Manuel Cruz indicó que ambas bandas criminales se disputaban el cobro de cupos, sicariato y extorsión en Lima Norte, específicamente, en el rubro de empresas dedicadas al transporte urbano formal e informal, además de las obras de construcción. Asimismo, se confirmó que hay 11 fallecidos entre ambos bandos.

El alto mando precisó que a pesar que Lucano Cotrina está encarcelado, a través de familiares y amigos, continúa operando. Entre los intervenidos está su sobrino, señalado como el brazo armado de su banda.

Entre los bienes incautados están 88 vehículos, la mayoría de alta gama, 22 cuentas de personas naturales y 11 de empresas, cuyo monto en total alcanza los 25 millones de dólares. Las investigaciones de la Fiscalía y PNP señalan que una parte de los automóviles eran revendidos a precios muy bajos para lavar dinero.

Municipalidades intervenidas

Se hallaron 53 inmuebles, entre ellos, el del alcalde de Carabayllo que tendría presuntas relaciones con el delincuente, así como oficinas de la Municipalidad de Comas.