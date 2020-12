Un reportaje del noticiero América Noticias reveló el testimonio de Jordan Julio Mendo Chuquimantari (27), tío del menor de 13 años que murió durante una confusa persecución policial en San Miguel, el pasado 22 de noviembre.

En el documento, difundido por el citado matinal, Mendo narró lo ocurrido aquella trágica noche. El investigado cuenta que a las 9:40 se retiró de la fiesta en San Martín de Porres donde se celebraba el cumpleaños de la mamá del adolescente fallecido.

“A las nueve y cuarenta me retiro de la fiesta para ir a recoger un celular a la casa de mi amigo en Miraflores. Pero antes mi primo Paul me dijo que ya no iba a volver a la fiesta y que mejor, para asegurar mi retorno, me acompañe su hijo de 13 años”, contó.

Testimonio de conductor sobre caso de menor fallecido en intervención policial 03/12/2020

En esas circunstancias, el adolescente abordó el auto y cuando estuvieron por el Callao, Jordan Mendo comenta lo que pensó al notar la presencia policial y que lo motivó a no hacer caso al pedido de la policía de detener su auto Seat.

“En el cruce de Tomás Valle con Prolongación Perú me percaté que a mi lado derecho, en el semáforo con la luz en rojo, se estacionó un patrullero con las luces apagadas. En ese momento se me pasó por la cabeza que el patrullero en algún momento me cobraría”, añadió durante su testimonio a las autoridades.

“Escuchando, además, disparos con arma de fuego, en ese momento me asusté mucho más, poniéndome nervioso. Lo único que hice fue acelerar más”, añadió. Según su manifestación, el tío del adolescente fallecido contó que durante ese momento trató de comunicarse con un familiar, pero no lo logró.

“Le pedí a mi sobrino que me pase un cable USB, pero no lo encuentra. Yo le digo que iba a buscarlo. Él se acomoda en su asiento y, en ese momento, me percato que desde atrás le cae una bala en el cuello que le atraviesa e impacta el parabrisas”, relató.

El noticiero indicó que, según la pericia balística, el autor de uno de los disparos fue el suboficial PNP Cléber Quintanilla (23), a quien se le dictó nueve meses de prisión preventiva.

Stéfano Miranda, abogado de dos de los policías involucrados en este hecho, informó que se presentó un recurso de apelación ante la prisión preventiva contra el citado agente.

“Lo que está en cuestionamiento quizá en este momento tanto para la sociedad como para el sistema judicial es si mi cliente aplicó el arma de fuego de manera reglamentaria y eso se tiene que determinar en un proceso de investigación. La prisión preventiva dada a mi cliente es arbitraria porque tenemos la ley de protección policial que exige al sistema judicial que el policía ante el cumplimiento de su deber se encuentra sometido a una investigación y manda a dictarle comparecencia con restricciones”, indicó.

La Quinta Fiscalía Penal de Lima está a cargo de la investigación de este caso.

