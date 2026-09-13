A través de un comunicado, la Policía Nacional del Perú (PNP), rechazó de manera tajante que las versiones en redes sociales y medios digitales revelando un presunto financiamiento de organizaciones criminales para que jóvenes ingresen con facilidad en las Escuelas de Formación Policial.

La PNP enfatizó que esta información es tendenciosa pues no ha estado acompañada de una denuncia formal, identificación de casos, documentos ni elementos probatorios que permitan corroborarlas.

Los penales incluidos en la medida concentran cerca de la mitad de los internos vinculados a organizaciones criminales, según el Ejecutivo. Foto: Presidencia.

En esa misma línea, la PNP recalcó que los procesos de admisión a las Escuelas de Formación Policial son “concursos públicos que comprenden evaluaciones sucesivas, obligatorias y eliminatorias”. Además, estos se realizan primando los principios de igualdad, equidad, objetividad y justicia, “respetando estrictamente el orden de mérito y la normativa vigente”.

“Resulta especialmente grave que, en pleno proceso de admisión, se difundan imputaciones generalizadas y sin sustento que generan desinformación, afectan la honorabilidad de miles de policías, estudiantes y postulantes, y pretenden debilitar la confianza ciudadana en una institución tutelar del Estado”, puntualizaron.

La Policía Nacional reafirmó su postura de tolerancia cero ante cualquier acto de corrupción o intento del crimen organizado por infiltrar la institucion. En ese sentido, la entidad garantizó que cualquier hecho concreto denunciado con pruebas verificables sera investigado con total firmeza en trabajo conjunto con el Ministerio Publico.

Por ello, la PNP hizo un llamado a quienes aseguren tener datos sobre presuntas irregularidades para que presenten sus denuncias mediante los canales oficiales, como la Inspectoría General, la Plataforma Digital Única de Denuncias o la Fiscalia.

Finalmente, la institución remarcó que la lucha contra la delincuencia requiere de unidad y verdad, pidiendo a la ciudadanía no dejarse dividir por versiones sin sustento que afecten el honor de sus efectivos