La institución pidió a la ciudadanía no dejarse dividir por versiones sin sustento. Foto: Andina
La institución pidió a la ciudadanía no dejarse dividir por versiones sin sustento. Foto: Andina
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la Policía Nacional del Perú (PNP), rechazó de manera tajante que las versiones en redes sociales y medios digitales revelando un presunto financiamiento de organizaciones criminales para que jóvenes ingresen con facilidad en las Escuelas de Formación Policial.

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