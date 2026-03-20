Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El transporte urbano en Lima y Callao continúa sufriendo ataques a manos de extorsionadores, que asesinan a choferes y cobradores, de no pagar cupo por las rutas que circulan. Frente a esta problemática, la Policía Nacional del Perú (PNP) decidió resguardar a las unidades vehiculares durante sus trayectos.
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