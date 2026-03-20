El transporte urbano en Lima y Callao continúa sufriendo ataques a manos de extorsionadores, que asesinan a choferes y cobradores, de no pagar cupo por las rutas que circulan. Frente a esta problemática, la Policía Nacional del Perú (PNP) decidió resguardar a las unidades vehiculares durante sus trayectos.

Hoy, en San Martín de Porres (SMP) agendes del orden motorizados y también al interior de los buses, escoltaron a los buses de la empresa Translicsa durante varias cuadras.

El jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Jorge Castillo Vargas, indicó a exitosa que están “verificando la ejecución de las estrategias a fin de proteger a los ciudadanos y a conductores y pasajeros de los vehículos de transporte público. Ahorita tenemos 64 patios de maniobras en las cuales venimos coberturando servicios a fin de que no sean víctimas de atentados“.

Ataque a empresa deja un muerto

El pasado 10 de marzo, el chofer de un bus de la empresa Translicsa fue baleado en plena ruta, en la avenida El Sol de Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Según testigos del ataque armado, dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon múltiples veces contra la cabina del conductor para huir con rumbo desconocido.