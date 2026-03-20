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En San Martín de Porres, la Policía realiza resguardo en empresa de transportes Translicsa, aparentemente extorsionada. Fotos: César Campos/@photo.gec
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San Martín de Porres
  • En San Martín de Porres, la Policía realiza resguardo en empresa de transportes Translicsa, aparentemente extorsionada. Fotos: César Campos/@photo.gec
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    En San Martín de Porres, la Policía realiza resguardo en empresa de transportes Translicsa, aparentemente extorsionada. Fotos: César Campos/@photo.gec

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    En San Martín de Porres, la Policía realiza resguardo en empresa de transportes Translicsa, aparentemente extorsionada. Fotos: César Campos/@photo.gec

  • El resguardo es con dos efectivos dentro del bus y un motorizado hasta cierto tramo de su ruta. Fotos: César Campos/@photo.gec
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    El resguardo es con dos efectivos dentro del bus y un motorizado hasta cierto tramo de su ruta. Fotos: César Campos/@photo.gec

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    El resguardo es con dos efectivos dentro del bus y un motorizado hasta cierto tramo de su ruta. Fotos: César Campos/@photo.gec

  • Dos personas viajan en un bus de la empresa Translicsa. Fotos: César Campos/@photo.gec
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    Dos personas viajan en un bus de la empresa Translicsa. Fotos: César Campos/@photo.gec

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    Dos personas viajan en un bus de la empresa Translicsa. Fotos: César Campos/@photo.gec

  • Choferes y cobradores son asesinados por bandas criminales. Fotos: César Campos/@photo.gec
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    Choferes y cobradores son asesinados por bandas criminales. Fotos: César Campos/@photo.gec

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    Choferes y cobradores son asesinados por bandas criminales. Fotos: César Campos/@photo.gec

  • Un carro de las Fuerzas Armadas custodia el paradero inicial de la empresa Translisca. Fotos: César Campos/@photo.gec
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    Un carro de las Fuerzas Armadas custodia el paradero inicial de la empresa Translisca. Fotos: César Campos/@photo.gec

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    Un carro de las Fuerzas Armadas custodia el paradero inicial de la empresa Translisca. Fotos: César Campos/@photo.gec

  • La PNP indicó que son 64 patios de maniobra custodiados debido a la inseguridad ciudadana. Fotos: César Campos/@photo.gec
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    La PNP indicó que son 64 patios de maniobra custodiados debido a la inseguridad ciudadana. Fotos: César Campos/@photo.gec

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    La PNP indicó que son 64 patios de maniobra custodiados debido a la inseguridad ciudadana. Fotos: César Campos/@photo.gec

  • El pasado 10 de marzo, un chofer de la empresa Translicsa fue baleado. Fotos: César Campos/@photo.gec
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    El pasado 10 de marzo, un chofer de la empresa Translicsa fue baleado. Fotos: César Campos/@photo.gec

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    El pasado 10 de marzo, un chofer de la empresa Translicsa fue baleado. Fotos: César Campos/@photo.gec

  • Las empresas de transporte esperan que esta medida del Gobierno pueda darles la tranquilidad y así continuar con sus labores diarias. Fotos: César Campos/@photo.gec
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    Las empresas de transporte esperan que esta medida del Gobierno pueda darles la tranquilidad y así continuar con sus labores diarias. Fotos: César Campos/@photo.gec

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    Las empresas de transporte esperan que esta medida del Gobierno pueda darles la tranquilidad y así continuar con sus labores diarias. Fotos: César Campos/@photo.gec

  • Los pasajeros ahora tienen el resguardo de la PNP. Fotos: César Campos/@photo.gec
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    Los pasajeros ahora tienen el resguardo de la PNP. Fotos: César Campos/@photo.gec

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    Los pasajeros ahora tienen el resguardo de la PNP. Fotos: César Campos/@photo.gec

  • Son dos policías que viajan al interior del bus para protegerlo de la delincuencia. Fotos: César Campos/@photo.gec
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    Son dos policías que viajan al interior del bus para protegerlo de la delincuencia. Fotos: César Campos/@photo.gec

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    Son dos policías que viajan al interior del bus para protegerlo de la delincuencia. Fotos: César Campos/@photo.gec

  • Un conductor reveló a ATV que la escolta policial solo lo acompaña hasta el cruce de Izaguirre con Panamericana Norte. Fotos: César Campos/@photo.gec
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    Un conductor reveló a ATV que la escolta policial solo lo acompaña hasta el cruce de Izaguirre con Panamericana Norte. Fotos: César Campos/@photo.gec

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    Un conductor reveló a ATV que la escolta policial solo lo acompaña hasta el cruce de Izaguirre con Panamericana Norte. Fotos: César Campos/@photo.gec

Por Redacción EC

El transporte urbano en Lima y Callao continúa sufriendo ataques a manos de extorsionadores, que asesinan a choferes y cobradores, de no pagar cupo por las rutas que circulan. Frente a esta problemática, la Policía Nacional del Perú (PNP) decidió resguardar a las unidades vehiculares durante sus trayectos.

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