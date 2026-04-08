La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público detuvieron esta madrugada a unos 18 presuntos integrantes de la organización criminal de extorsionadores denominada “Las Cuentas del Miedo” en una operación conjunta en Miraflores y otros lugares del país.

El megaoperativo simultáneo empezó la madrugada de hoy miércoles 8 de abril e incluyó el allanamiento de unos 20 inmuebles en ocho distritos de Lima y la intervención de tres celdas en diversos penales.

Esta red delictiva es investigada por la extorsión sistemática a nueve empresas de transporte público desde el año 2023. Según el general PNP Manuel Lozada, Director Nacional de Investigación Nacional, se hacían llamar de diversas maneras al momento de atacar a sus víctimas.

Policía y fiscalía captura a unos 18 miembros de "Las Cuentas del Miedo" en Miraflores y otros distritos. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Policía y fiscalía captura a unos 18 miembros de "Las Cuentas del Miedo" en Miraflores y otros distritos. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Policía y fiscalía captura a unos 18 miembros de "Las Cuentas del Miedo" en Miraflores y otros distritos. (Foto: César Grados / @photo.gec)

“Sus actos extorsivos y delictivos contra empresas de transporte público las hacían haciéndose llamar como los Mexicanos, los Trujillanos, los Norteños, los Injertos del Cono Norte. Seis o siete nombres de bandas criminales”, señaló a TV Perú.

Cómo operaban "Las Cuentas del Miedo"

Según la tesis fiscal, los investigados recaudaron ilícitamente un total de S/ 9′149,223 mediante el cobro de cupos a los transportistas. Las empresas agraviadas eran obligadas a realizar pagos iniciales de hasta 20,000 soles por concepto de “inscripción”, además de cuotas quincenales cercanas a los 8,500 soles. Entre las líneas de transporte afectadas figuran Etupsa 73, El Rápido, VIP y la línea Señor de los Milagros.

La organización utilizaba casas de apuestas deportivas en línea y casinos para lavar el dinero obtenido de las extorsiones. Los fondos eran depositados en cuentas de plataformas simulando ganancias legales tras realizar apuestas parciales con la modalidad de “pitufeo”, es decir, ingresar el dinero en pequeñas cantidades para evitar los controles de las autoridades financieras.

La estructura criminal estaba conformada por cuatro clanes familiares que operaban de manera descentralizada en los sectores norte, centro y sur de la capital. Entre los capturados se encuentran un oficial del Ejército, intervenido en el cuartel de Chorrillos, así como a Luis Alberto Galicia Mori, chofer de la empresa “Los Rojitos”, empresa contra la cual atentaron la semana pasada, hecho en el cual asesinaron a tres personas. También se intervino la celda de alias ‘Pitbull’, Jesús Manuel Gastañadui Tapia, interno en el penal de Cerro de Pasco.

“El autor material es primo de ‘Pitbull’ y la mujer de él era recepcionista de las cuentas, mientras que el chofer daba datos de la organización criminal”, detalló el general Lozada.

Policía y fiscalía captura a unos 18 miembros de "Las Cuentas del Miedo" en Miraflores y otros distritos. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Policía y fiscalía captura a unos 18 miembros de "Las Cuentas del Miedo" en Miraflores y otros distritos. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Las víctimas recibían mensajes intimidatorios por WhatsApp, amenazas de muerte y ataques con explosivos si se negaban a pagar las cuotas establecidas. Durante la intervención, los agentes incautaron armas de fuego, dispositivos móviles y documentos con listas detalladas de los transportistas extorsionados. Debido al flujo de dinero detectado, la Unidad de Inteligencia Financiera dispuso la inmovilización de los activos vinculados a los miembros de la red.

El Poder Judicial dictó detención preliminar por 15 días para los sospechosos mientras se realizan las diligencias correspondientes. El Ministerio Público evaluará solicitar la prisión preventiva una vez concluida la investigación sobre el grado de responsabilidad de cada implicado

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