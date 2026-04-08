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Policía y fiscalía captura a unos 18 miembros de "Las Cuentas del Miedo" en Miraflores y otros distritos. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Policía y fiscalía captura a unos 18 miembros de "Las Cuentas del Miedo" en Miraflores y otros distritos. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público detuvieron esta madrugada a unos 18 presuntos integrantes de la organización criminal de extorsionadores denominada “Las Cuentas del Miedo” en una operación conjunta en Miraflores y otros lugares del país.

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