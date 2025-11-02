En una acción sin precedentes, el presidente de la República, José Jerí, encabezó la madrugada del sábado un operativo de control de identidad en el distrito de San Martín de Porres (SMP), una de las zonas con mayores reportes de inseguridad y actividades ilícitas en Lima Metropolitana.
El despliegue, que se realizó en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior, abarcó discotecas, avenidas principales y puntos críticos identificados por carreras ilegales y desorden público.
La operación se inició en la central de monitoreo de SMP, donde el jefe de Estado estuvo acompañado del alcalde distrital. Desde ese punto, ambos supervisaron las cámaras de vigilancia antes de salir a recorrer las calles junto con los equipos de control.
Posteriormente, el presidente se trasladó a la avenida Antúnez de Mayolo, donde la Policía realizó un control de identidad en una discoteca local. Varios asistentes fueron verificados en presencia del mandatario, algunos de ellos aún portando botellas mientras mostraban su Documento Nacional de Identidad (DNI).
El operativo continuó en el cruce de las avenidas Los Alisos y Canta Callao, sector señalado por vecinos como punto habitual de piques ilegales. En todo momento, el presidente permaneció junto al equipo operativo, verificando la aplicación de los protocolos y el cumplimiento del control de identidad.
Aunque se constató la presencia de personas en estado de ebriedad, no se registraron incidentes graves. Las autoridades realizaron la verificación de antecedentes y la comprobación del estado legal de los intervenidos.
Esta acción se enmarca en la estrategia de seguridad y fiscalización impulsada por el Ejecutivo, que busca reforzar la presencia del Estado en zonas vulnerables y reducir delitos como robos, pandillaje y carreras ilegales.
El operativo culminó cerca del amanecer sin incidentes mayores. El presidente Jerí se retiró tras verificar personalmente el desarrollo de las acciones y felicitar a los agentes por su trabajo.
