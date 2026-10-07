Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) protagonizaron enfrentamientos con agentes policiales durante una protesta en los exteriores del campus de San Miguel este 7 de octubre. La movilización congregó a decenas de jóvenes frente a la puerta principal de la Av. Universitaria para rechazar medidas disciplinarias institucionales.

El Frente de Egresados PUCP denunció con videos en su cuenta de X que un suboficial de tercera de la Policía Nacional desenfundó su arma de reglamento frente a los manifestantes. El efectivo policial de la comisaría de Maranga acusado habría amenazado a los universitarios con disparar en plena vía pública.

ALERTA 🚨SUBOFICIAL PÉREZ DE LA COMISARÍA DE MARANGA SACA EL ARMA Y AMENAZA CON DISPARAR A ESTUDIANTES EN MOVILIZACIÓN CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA. EXIGIMOS GARANTÍAS PARA LOS ESTUDIANTES!!! Viva la lucha Estudiantil! https://t.co/ZArlrAX982 — Frente de Egresados PUCP (@egresadospucp_) October 7, 2026

La concentración de los manifestantes en San Miguel inició a las 12:00 p.m. Un contingente de las fuerzas del orden acudió desde tempranas horas de la mañana al perímetro institucional para custodiar los principales accesos peatonales.

Los voceros del colectivo de egresados alertaron sobre presuntos actos de represión policial contra los asistentes a la marcha. La agrupación solicitó garantías inmediatas a las autoridades para salvaguardar la integridad física de todos los jóvenes presentes en la protesta.

ALERTA 🚨SUBOFICIAL PÉREZ DE LA COMISARÍA DE MARANGA SACA EL ARMA Y AMENAZA CON DISPARAR A ESTUDIANTES EN MOVILIZACIÓN CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA. EXIGIMOS GARANTÍAS PARA LOS ESTUDIANTES!!! Viva la lucha Estudiantil! https://t.co/ZArlrAX982 — Frente de Egresados PUCP (@egresadospucp_) October 7, 2026

La policía mantuvo el resguardo preventivo en los exteriores del campus y controló el tránsito vehicular en la avenida Universitaria. Los manifestantes permanecieron en las veredas con carteles alusivos a sus reclamos y entonaron consignas contra la criminalización de la protesta.

Procesos disciplinarios en la PUCP motivaron la protesta estudiantil

La jornada de protesta de estudiantes de la Universidad Católica responde al inicio de 18 procesos disciplinarios que las autoridades de la PUCP abrieron contra alumnos por diversas manifestaciones previas. Nueve de estos expedientes surgieron tras una manifestación del 30 de marzo en la Facultad de Derecho durante un debate electoral interno.

Los otros nueve casos correspondieron a la toma del edificio Dintilhac el 13 de mayo en rechazo al nuevo sistema de escalas de pago. La Federación de Estudiantes de la PUCP denunció la ruptura del acuerdo de justicia restaurativa y la universidad defendió la autonomía de sus órganos disciplinarios.