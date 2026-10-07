Protestas de estudiantes fueron reprimidas por policía en las inmediaciones de la PUCP. (Foto: X / Frente de Egresados PUCP)
Protestas de estudiantes fueron reprimidas por policía en las inmediaciones de la PUCP. (Foto: X / Frente de Egresados PUCP)
Por Redacción EC

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) protagonizaron enfrentamientos con agentes policiales durante una protesta en los exteriores del campus de San Miguel este 7 de octubre. La movilización congregó a decenas de jóvenes frente a la puerta principal de la Av. Universitaria para rechazar medidas disciplinarias institucionales.

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