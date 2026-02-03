Pucusana: 70 sujetos detenidos tras quemar 30 viviendas de asociación familiar

En Pucusana, los vecinos de la asociación familiar “Amor al prójimo” denunciaron la quema de más de 30 viviendas a manos de 150 sujetos que llegaron en horas de la madrugada de hoy, martes 3 de febrero, intentando desalojarlos. Ellos indican que son extorsionados desde hace tres años por el sujeto al que le compraron los espacios.

La presidenta dicha asociación, Bélgica Nieves, dijo a Buenos Días Perú que todo inició alrededor de la medianoche, cuando se escuchó disparos y explosivos. En cuestión de segundos, delincuentes ingresaron al terreno sin importar que había niños, ancianos y personas con discapacidades.

Imágenes muestran el local comunal, cocinas y otras áreas completamente destruidas. Exigen mayor resguardo policial ya que temen que Jhony Fidel Alvarado y sus dos hijos, presuntos autores intelectuales, los vuelvan a agredir.

“Quemaban casas, robaban y desarmaban otras viviendas y módulos. Ha pasado desde hace tres años. Ahora han venido y atacado peor”, dijo una afectada al matinal.

Policía detiene a 70 personas

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha tenido a 70 personas, entre ellas, cuatro mujeres. Se incautó armas de fuego.

Extorsiones en Perú: cifras

El mes pasado, el general PNP Arriola informó que referente al delito de extorsión, entre el 1 y el 21 de enero del 2026 se registraron 589 denuncias, lo que representa una reducción del 50,6 % en comparación con el mismo periodo del 2025.

En contraste, en esos mismos días se contabilizaron 1.066 denuncias en 2024 y 676 en 2023.