Pucusana: 70 sujetos detenidos tras quemar 30 viviendas de asociación familiar

Los agraviados indicaron que fueron un total de cerca de 150 personas los que atacaron sus viviendas. Foto: América Noticias

Por Redacción EC

En Pucusana, los vecinos de la asociación familiar “Amor al prójimo” denunciaron la quema de más de 30 viviendas a manos de 150 sujetos que llegaron en horas de la madrugada de hoy, martes 3 de febrero, intentando desalojarlos. Ellos indican que son extorsionados desde hace tres años por el sujeto al que le compraron los espacios.

Conforme a los criterios de

