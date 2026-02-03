Pucusana: 70 sujetos detenidos tras quemar 30 viviendas de asociación familiar

En Pucusana, los vecinos de la asociación familiar “Amor al prójimo” denunciaron la quema de más de 30 viviendas a manos de 150 sujetos que llegaron en horas de la madrugada de hoy, martes 3 de febrero, intentando desalojarlos. Ellos indican que son extorsionados desde hace tres años por el sujeto al que le compraron los espacios.
TE PUEDE INTERESAR
- Motociclistas plantean un SOAT a menor precio: ¿Es viable la propuesta, qué dicen las empresas de seguros y cuantos accidentes mortales han protagonizado?
- Lunahuaná: ante aumento de caudal, cierran el río Cañete para práctica del canotaje turístico
- Barranco: Puente de los Suspiros cerrará seis meses por trabajos de mantenimiento
- Reniec denuncia amenazas a trabajadores para dificultar atención a usuarios
noticia original