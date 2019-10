Esta tarde, un hombre de 89 años fue víctima de la delincuencia en la avenida Parque El Carmen, en el distrito de Pueblo Libre. Dos sujetos a bordo de una moto lo interceptaron y le robaron todo el dinero de su pensión que había retirado de un banco.

En imágenes difundidas por Canal N, se observa el momento en que la víctima identificada como Marcial Mercado es reducido por estos sujetos armados. A pesar que intentaba defenderse con su bastón, uno de los delincuentes logró arrebatarle el dinero.

“Me agarraron y me tiraron al suelo. He tratado de defenderme con el bastón, he golpeado duro, quería meterle a la cara, pero él estaba con el arma, podía haberme disparado”, declaró el hombre a Canal N.

Testigos del asalto exhortaron el apoyo de las autoridades correspondientes. También pidieron revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los delincuentes.

EXCLUSIVO | Habla el anciano que fue asaltado por delincuentes armados en Pueblo Libre ► https://t.co/xqWoeDOgrG pic.twitter.com/BbUTSlQWWr — Canal N (@canalN_) October 18, 2019