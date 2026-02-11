Detienen a delincuentes que balearon bus en Pueblo Libre | FOTOS

En un operativo durante la madrugada de hoy, miércoles 11 de febrero, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a los delincuentes que balearon un bus en plena avenida Bolívar en el distrito de Pueblo Libre, al promediar las 4:40 de la tarde.

Testigos indicaron que los criminales bajaron de un vehículo con lunas polarizadas y realizaron disparos al aire, sin importar que la unidad de transporte público de la empresa Pesqueros estuviera con pasajeros y a plena luz del día.

“Escuchamos balacera y también cómo la gente gritaba. Un ratito se detuvo el bus (tras los disparos) y luego siguió su ruta. Los policías vinieron (para las investigaciones)”, señaló la testigo a RPP.

Afortunadamente, el chofer del bus resultó ileso y fue trasladado a la comisaría del distrito para brindar sus declaraciones.

Incautan vehículo en el Callao

Luego de lo sucedido, la PNP consiguió intervenir el automóvil que estaría vinculado al hecho. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo tenía uno de los dígitos de la placa cubierto.

La acción policial se llevó a cabo en la avenida Grau, en el Callao. El chofer fue conducido a la comisaría de Breña, donde permanece retenido mientras se desarrollan las investigaciones para aclarar lo ocurrido y establecer el móvil del ataque.