Detienen a delincuentes que balearon bus en Pueblo Libre | FOTOS

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En un operativo durante la madrugada de hoy, miércoles 11 de febrero, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a los delincuentes que balearon un bus en plena avenida Bolívar en el distrito de Pueblo Libre, al promediar las 4:40 de la tarde.
TE PUEDE INTERESAR
- Municipalidad de Lima suspende la Nueva Vía Rápida Javier Prado
- Estos son los distritos de mayor consumo de agua potable en Lima Metropolitana, según Sunass
- Jockey Club del Perú y El Comercio firman convenio para otorgar 1.000 suscripciones a asociados del club
- Casos de migraña no cesan en el Perú: número de atenciones, causas y un novedoso tratamiento
- Temblor de magnitud 4.4 se registró esta tarde en Chimbote
Seguir temas