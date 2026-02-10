Pueblo Libre: reportan balacera cerca de un bus de transporte en la avenida Bolívar

Una balacera fue reportada la tarde de este martes 10 de febrero en la cuadra 17 de la avenida Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, lo que provocó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con versiones recogidas en la zona, un sujeto que se desplazaba en un vehículo de color negro habría realizado disparos al aire cerca de un bus de transporte público que circulaba por la avenida.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían confirmado la existencia de víctimas mortales ni de personas con heridas de gravedad.

Tras el incidente, efectivos policiales y peritos de criminalística llegaron al lugar para asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

El hecho permanece bajo investigación policial. Por el momento, no se ha determinado si estaría vinculado a un caso de extorsión, ya que no se cuenta con registros audiovisuales que confirmen disparos directos contra el vehículo de transporte.