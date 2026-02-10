Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pueblo Libre: reportan balacera cerca de un bus de transporte en la avenida Bolívar. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

Una balacera fue reportada la tarde de este martes 10 de febrero en la cuadra 17 de la avenida Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, lo que provocó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el lugar.

