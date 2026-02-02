Puente Piedra: ataque de falsos barristas deja un muerto y varios heridos

Escuchar
Horda de presuntos barristas desata brutal ataque en la vía pública. (Foto: Captura/Latina Noticias)
Una violenta tarde se vivió en el distrito de Puente Piedra luego de que un grupo de más de 50 falsos barristas de Universitario de Deportes protagonizara una serie de ataques que dejaron como saldo un joven fallecido y varios heridos, entre ellos un menor de edad. Los hechos fueron registrados por cámaras de seguridad de la zona y han generado profunda conmoción en la zona.

