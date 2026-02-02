Puente Piedra: ataque de falsos barristas deja un muerto y varios heridos

Una violenta tarde se vivió en el distrito de Puente Piedra luego de que un grupo de más de 50 falsos barristas de Universitario de Deportes protagonizara una serie de ataques que dejaron como saldo un joven fallecido y varios heridos, entre ellos un menor de edad. Los hechos fueron registrados por cámaras de seguridad de la zona y han generado profunda conmoción en la zona.

El primer ataque ocurrió en un grifo ubicado en la avenida Los Algarrobos, donde dos jóvenes que se desplazaban en una mototaxi fueron interceptados por los agresores. No solo desmantelaron el vehículo, sino que también despojaron de sus vestimentas al conductor y lo golpearon en manada.

A la otra víctima la dejaron gravemente herida y desangrándose cerca de la pista. Este fue identificado como Diego Villalobos Mego. Según relató su cuñada, el joven había salido minutos antes de su vivienda para comprar comida para su mascota, acompañado de un amigo, cuando fue atacado sin motivo alguno.

Un muerto y siete heridos tras violento ataque de falsos barristas en Puente Piedra. (Foto: Captura/Latina Noticias)

“Le han metido cuchillo en la cadera, le han reventado la cabeza. Mi cuñado llegó inconsciente” , declaró a Latina.

La violencia continuó en la avenida Rosa Luz, donde otro hombre fue atacado a botellazos en plena vía pública hasta quedar al borde de la muerte. Posteriormente, los agresores se desplazaron hacia la avenida Pasionarias, donde arrinconaron a un menor de 15 años y le dispararon dos veces en el abdomen antes de darse a la fuga.

Estas dos últimas víctimas fueron trasladadas al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, junto a otros cinco heridos. Sin embargo, uno de ellos no logró sobrevivir. Se trata de Mijael Reyes Flores, de 18 años, quien falleció debido a un daño cerebral severo ocasionado por los golpes recibidos durante el ataque.

Ataque de falsos barristas deja un muerto y varios heridos. (Foto: Captura/Latina Noticias)

El padre del joven fallecido señaló que su hijo se encontraba en la zona jugando o viendo un partido cuando fue sorprendido por la horda violenta. “Han venido toda la gente de la barra y a todo el mundo han agarrado” , lamentó.

Vecinos del distrito indicaron que estos hechos no son aislados y denunciaron la falta de seguridad en la zona. La comisaría de Puente Piedra inició las investigaciones correspondientes y analiza las imágenes de las cámaras de videovigilancia con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de estos actos de extrema violencia.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

SOBRE EL AUTOR