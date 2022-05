Los padres de un policía escolar denunciaron que el menor de 11 años fue agredido brutalmente por su compañero de la institución educativa Víctor Raúl Haya de La Torre, situado en Puente Piedra. El estudiante del primer grado de secundaria, de nacionalidad venezolana, permanece internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña.

Jonathan Sambrano, padre del menor, indicó que su hijo presenta daños en el cerebro tras la agresión cometida por el otro escolar. “Mi hijo era encargado del salón y le dijo a su compañero que lo iba a apuntar por haber llegado tarde. Eso le molestó al otro chico y lo agarró por el cuello generándole asfixia mecánica y cuando cayó, lo golpeó en la cabeza generándole una hemorragia en el cerebro”, relató para RPP.

Según el progenitor del niño agraviado, ni los padres del menor acusado de ser el responsable de la agresión ni el director del centro educativo lo apoyan ante esta situación.

“Los padres del niño que causaron la lesión me dicen que no se harán responsables y el director se ha lavado las manos de que no puede hacer nada”, refirió. “Nosotros teníamos un WhatsApp y nos ha bloqueado. No hemos tenido contacto y la profesora vino con una suma de 200 soles, pero nosotros hemos gastado cerca de 2 mil gracias a amigos que nos han colaborado”, agregó el padre de familia.

Por su parte, la señora Sara, madre del escolar, dijo que su hijo fue sometido a varios exámenes. “Él está estable gracias a las oraciones de todos. Un poco mal, es lo normal, neurológicamente, pero tengo fue que con sus terapias va a volver a la normalidad. Los padres [del menor acusado de agresión] se negaron a ayudarme [...] Necesita un tratamiento psicológico porque luego que te estrangulen en tu aula no es nada fácil. Terapia física también pido”.

Esta mañana, familiares del menor y amigos vienen realizando un plantón para exigir justicia y apoyo hacia el menor agredido.

En caso desee apoyar con la familia pueden comunicarse al número 979427626.