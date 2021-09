Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) frustraron el asalto a la trabajadora de una ferretería, ubicada en la Av. Los Algarrobos, en el distrito de Puente Piedra. Producto de la intervención se logró capturar a uno de los tres malhechores, que participó del atraco.

De acuerdo al jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Angulo, tres sujetos a bordo de un auto negro llegaron hasta el negocio. Dos de ellos descendieron de la unidad y le arrebataron la cartera a su víctima. Sin embargo, no contaban con que la Policía les seguía los pasos.

“Lamentablemente no hemos podido capturar a todos. Han aprovechado la cantidad de personas que hay acá y en un auto se han dado a la fuga. Sin embargo, ha caído un ciudadano venezolano intensamente buscado. Él es conocido como ‘Cenizo’ y viene causando mucho temor y zozobra en este distrito a través de los asaltos violentos que ejecuta”, detalló en declaraciones a Canal N.

El detenido identificado como Alberto Rafael Croquer Noriega (21) ha tenido varios ingresos a prisión. “El último robo que protagonizó fue en 2020, donde le dieron nueve meses de prisión preventiva. Ha vuelto a salir y nuevamente ha vuelto a caer en flagrancia”, precisó.

Según indicó el general Angulo, los sujetos tenían información que una mujer iba acudir a la ferretería a comprar una casa prefabricada, por un monto aproximado de S/50.000. Sin embargo, el dato era errado y terminaron llevándose una cartera con S/200.

“Ellos venían por otra cantidad, sin embargo la información les ha fallado. La señora portaba S/200″, indicó.

Por su parte, la víctima -quien trabaja en el negocio- contó que el asalto pasó muy rápido. “Dos chicos bajaron del carro y me asaltaron. Me robaron la cartera, mi platal S/200 y un contrato de S/2.800. Trabajo acá, en cuestión de minutos ha sido el asalto. Es la primera vez que me asaltan con revolver”, sostuvo.

