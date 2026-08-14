El hombre fue acribillado delante de su hijo y dentro de su carro frente a su casa en Puente Piedra. (Latina)
El hombre fue acribillado delante de su hijo y dentro de su carro frente a su casa en Puente Piedra. (Latina)
Por Redacción EC

Sicarios no identificados asesinaron a un hombre de 37 años delante de su casa en el distrito de Puente Piedra y mientras estaba acompañado por su hijo menor de edad.

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