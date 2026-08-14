Sicarios no identificados asesinaron a un hombre de 37 años delante de su casa en el distrito de Puente Piedra y mientras estaba acompañado por su hijo menor de edad.

Brian Jesús Vargas Vílchez, de 37 años, fue acribillado la noche del jueves 13 de agosto cuando se encontraba en el interior de su vehículo y acompañado por su hijo que estaba sentado como copiloto.

Un sujeto armado se acercó a pie y le disparó al menos ocho veces. Vargas no logró escapar y fue herido mortalmente mientras que su sicario huyó a pie hasta un parque cercano donde lo esperaba su secuaz en una motocicleta.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el ataque intentaron auxiliar a la víctima, pero las heridas resultaron fatales de manera casi instantánea. La escena fue cercada por efectivos de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.

El crimen se registró específicamente en la Urbanización Palermo en Puente Piedra, una zona donde se reclama que hay una ausencia de cámaras de vigilancia, lo que complicaría las investigaciones.

Hipótesis de asesinato de padre de familia en Puente Piedra

Agentes de la Comisaría PNP de Puente Piedra llegaron al lugar para establecer un perímetro de seguridad y preservar las evidencias balísticas encontradas. Los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público procedieron con el recojo de pruebas y el posterior levantamiento del cadáver. La familia de la víctima evitó brindar declaraciones ante la prensa.

Durante el despliegue policial posterior al homicidio, se logró ubicar una motocicleta de color verde abandonada a pocas cuadras de la escena del crimen. Testigos indicaron que dos sujetos dejaron el vehículo menor para continuar su huida a pie en dirección a un cerro cercano. La unidad presenta características similares a las descritas por quienes presenciaron la fuga de los delincuentes.

El vehículo lineal fue trasladado bajo custodia a la dependencia policial para ser sometido a peritajes que permitan identificar a los responsables del acto. Los investigadores buscan determinar si la unidad cuenta con denuncias previas por robo o si fue utilizada en otros atentados recientes.

La Policía Nacional investiga actualmente el móvil del asesinato, sin descartar que se trate de un caso de sicariato bajo la modalidad de ajuste de cuentas. Según testigos, la víctima se dedicaba a jugar fútbol en la liga local de Puente Piedra y estaba involucrada en la venta de terrenos.