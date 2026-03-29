Los asesinatos continúan y los transportistas siguen siendo las principales víctimas. La noche del sábado 28 de marzo, un conductor fue asesinado tras aceptar una carrera por aplicativo en el distrito de Puente Piedra, en lo que se presume sería un nuevo caso de extorsión.

La víctima, identificada como Fraiz Cruz Alfaro, de 35 años, falleció luego de recibir varios balazos. Según testigos, llegó al sector Rosa Luz a recoger al supuesto pasajero; sin embargo, dos sujetos armados bajaron de un auto rojo y abrieron fuego sin mediar palabras.

Los vecinos, despavoridos por los disparos, llamaron a la Policía Nacional del Perú (PNP), aunque los criminales lograron escapar con rumbo desconocido. Este no sería el primer episodio de violencia reportado en la zona, lo que ha generado temor entre los residentes.

El homicidio continúa en investigación. Hasta el momento, los detalles son escasos; solo se sabe que la carrera fue solicitada mediante el aplicativo InDrive.

La PNP presume que el asesinato estaría relacionado con la negativa del conductor a pagar cupos. Las cámaras de seguridad de la zona serán analizadas y el cuerpo ya fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

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