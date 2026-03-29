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Asesinan a taxista de aplicativo en Puente Piedra tras ser interceptado por sicarios. Foto: GEC
Asesinan a taxista de aplicativo en Puente Piedra tras ser interceptado por sicarios. Foto: GEC
Por Redacción EC

Los asesinatos continúan y los transportistas siguen siendo las principales víctimas. La noche del sábado 28 de marzo, un conductor fue asesinado tras aceptar una carrera por aplicativo en el distrito de Puente Piedra, en lo que se presume sería un nuevo caso de extorsión.

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