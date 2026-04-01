Un nuevo atentado por parte de extorsionadores contra un bus de la empresa VIPUSA se registró esta mañana, en plena hora punta, en Puente Piedra, y dejó como saldo una pasajera muerta y otros heridos.

El atentado ocurrió poco antes de las 8 a.m. según testigos, cuando sicarios se acercaron al bus de placa ABK-753 a la altura del paradero Tres Regiones, en Puente Piedra.

Los extorsionadores abrieron fuego contra la unidad y huyeron del lugar en motocicletas lineales. El chofer y la cobradora del bus VIPUSA resultaron ilesos, pero las balas alcanzaron a los pasajeros.

Una pasajera murió y otros sufrieron heridas de bala en ataque de extorsionadores en Puente Piedra. (América TV)

Una pasajera murió y otros sufrieron heridas de bala en ataque de extorsionadores en Puente Piedra. (América TV)

El ataque dejó como saldo una pasajera fallecida que estaba sentada en la parte delantera del vehículo. Otros cuatro usuarios de la unidad sufrieron lesiones de bala y fueron trasladados al Hospital de Puente Piedra.

En pocos minutos llegaron al lugar personal de la Policía Nacional que acordonaron el bus atacado y comenzaron con las operaciones de búsqueda de los autores del atentado.

Hasta el momento la PNP no ha confirmado si ha realizado algún tipo de intervención vinculada a este reciente caso que tiñe de sangre las calles de Puente Piedra.

Transportistas muertos en ola de extorsiones

En febrero, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público informó que solo en el 2025, se registraron 75 personas fallecidas y 63 lesionadas en un total de 105 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión en Lima Metropolitana y el Callao. Esta crisis de seguridad tuvo su punto más crítico en el mes de septiembre, cuando se contabilizaron 29 ataques y, según reportes, la cifra más alta de chóferes asesinados en un solo mes.

El informe técnico detalla que los trabajadores del volante son el blanco principal de estas organizaciones criminales que operan bajo la modalidad de cobro de cupos. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, el 67.5% de las víctimas fueron conductores de unidades de transporte público (114 personas), mientras que el 4.1% desempeñaba el rol de cobrador.

En cuanto a la geografía del terror, el análisis espacial identifica a San Juan de Lurigancho como el distrito con mayor número de atentados (17), seguido por San Martín de Porres con 13 ataques registrados.

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