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Una pasajera murió y otros sufrieron heridas de bala en ataque de extorsionadores en Puente Piedra. (América TV)
Una pasajera murió y otros sufrieron heridas de bala en ataque de extorsionadores en Puente Piedra. (América TV)
Por Redacción EC

Un nuevo atentado por parte de extorsionadores contra un bus de la empresa VIPUSA se registró esta mañana, en plena hora punta, en Puente Piedra, y dejó como saldo una pasajera muerta y otros heridos.

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