Los fiscalizadores dispusieron el cierre definitivo y tapiado de las instalaciones por no contar con las autorizaciones de ley. Foto: Facebook/LPL Digital Puno /composición GEC
Los fiscalizadores dispusieron el cierre definitivo y tapiado de las instalaciones por no contar con las autorizaciones de ley. Foto: Facebook/LPL Digital Puno /composición GEC
Por Redacción EC

La madrugada de este sábado 4 de julio, en Juliaca, la Policía Nacional (PNP) rescató a un total de 31 mujeres tras desarticular una presunta red criminal autodenominada “Los intocables del amanecer”. La organización delincuencial estaba siendo investigada por la comisión del delito contra la dignidad humana en la modalidad de trata de personas.

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