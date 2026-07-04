La madrugada de este sábado 4 de julio, en Juliaca, la Policía Nacional (PNP) rescató a un total de 31 mujeres tras desarticular una presunta red criminal autodenominada “Los intocables del amanecer”. La organización delincuencial estaba siendo investigada por la comisión del delito contra la dignidad humana en la modalidad de trata de personas.

Los efectivos policiales intervinieron el establecimiento comercial conocido como ‘El Amanecer’, ubicado en la intersección de la avenida Manuel Núñez Butrón con el jirón La Libertad, luego de recibir información de la Sección de Inteligencia (Secint) de Juliaca.

Durante la intervención, la Policía capturó a nueve presuntos integrantes de la red delictiva, entre los que figuran ocho ciudadanos peruanos y uno de nacionalidad extranjera. Los investigados fueron identificados como: Samael Paricahua (29 años), Wegner Manihuari (36 años), David Huamán (33 años), Maiky Manuyama (33 años), Marizol Tapia (43 años), Jeremy Vela (20 años), Junior Gracian (31 años), Andy Tapullima (33 años) y Ronald Mina (31 años, de nacionalidad ecuatoriana).

Las diligencias para el esclarecimiento de responsabilidades penales quedaron a cargo de la Fiscalía Penal Especializada en Trata de Personas de San Román - Juliaca. Foto: Facebook/LPL Digital Puno

Rescatan víctimas de trata de personas

En el interior del establecimiento, el personal policial ubicó y rescató a un total de 31 mujeres, todas mayores de edad, quienes presuntamente eran obligadas a ejercer el trabajo de damas de compañía. Las víctimas fueron trasladadas ante las autoridades competentes para recibir la protección legal respectiva.

A su vez, los efectivos decomisaron un teléfono celular, dos computadoras portátiles, talonarios de comprobantes (tickets), dinero en efectivo y dispositivos de videovigilancia que grababan el acceso de los clientes.

Gutiérrez estableció un sistema de extorsión para cobrar cupos al personal subalterno que se encontraba desplegado bajo su comando operativo en la región altiplánica. Foto: GEC

De forma simultánea al procedimiento policial, personal de la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Román procedió a la incautación de diversos enseres que formaban parte del mobiliario del negocio.

Por último, los fiscalizadores dispusieron el cierre definitivo y tapiado de las instalaciones por no contar con las autorizaciones de ley. Las diligencias para el esclarecimiento de responsabilidades penales quedaron a cargo de la Fiscalía Penal Especializada en Trata de Personas de San Román - Juliaca.